Külföld :: 2025. augusztus 19. 08:50 ::

Halálos áldozatai vannak a "legionáriusbetegségnek" egy New York-i kerületben

Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg - jelentette be hétfőn az egészségügyi hatóság, amely a légkondicionáló berendezésekkel hozza összefüggésbe az eseteket.

Összesen 108 esetet erősítettek meg ebben a kerületben - hangsúlyozta a New York-i egészségügyi hatóság, hozzátéve, hogy a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktériumvizsgálatra vonatkozó tesztek.

A legionáriusbetegség (legionellózis) egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre.

A New York-i egészségügyi hatóság emlékeztette az ingatlantulajdonosokat arra, hogy kötelesek gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását.

A betegség nevét az első ismert esetekről kapta, amelyek 1976-ban jelentek meg egy philadelphiai szállodában, ahol az American Legion veteránszövetség tartott konferenciát. Akkor 34 ember halt meg.

(MTI)