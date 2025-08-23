Külföld :: 2025. augusztus 23. 11:40 ::

Több mint 67 év börtönre ítéltek egy kínzásban jeleskedő gambiai katonát az Egyesült Államokban

Több mint 67 év börtönbüntetésre ítélt az egyesült államokbeli Colorado bírósága egy gambiai katonát, aki a vád szerint több embert megkínzott hazájában Yahya Jammeh egykori gambiai elnök hivatali ideje alatt - jelentette be pénteken az amerikai igazságügyi minisztérium.

Az összesen 810 hónap börtönbüntetésre ítélt Michael Sang Correa a gambiai hadsereg egyik különleges osztagának tagjaként 2006-ban a többi között megvert, megégetett számos embert, aki a gambiai hatóságok szerint részt vett a tekintélyelvű Jammeh elleni puccskísérletben - tudatta a tárca, hozzátéve, hogy Correa az első nem amerikai állampolgár, akit kínzások miatt ítélnek el az Egyesült Államokban.

Correát 2020-ban vették őrizetbe.

Jammeh 1994-ben, puccsal szerezte meg a hatalmat Gambiában, amelyet egészen a 2016-os választásokon elszenvedett vereségéig vaskézzel irányított. Az egykori elnök a mai napig tagadja, hogy embereket kínoztatott volna meg.

(MTI)