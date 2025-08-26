Külföld :: 2025. augusztus 26. 17:54 ::

Csak 57-szer kellett nekifutni, és máris megválasztották a parlamenti elnököt Koszovóban

Dimal Bashalt, a baloldali Önrendelkezés (Vetevendosje) mozgalom jelöltjét választotta meg elnökéül a koszovói parlament kedden.

A pristinai képviselőház elnökét az 57. próbálkozás után sikerült megválasztani, több mint hat hónappal az általános választások után.

Bashalt a Kossev észak-koszovói szerb hírportál szerint 73 képviselő támogatta a 120 fős törvényhozásban.

"Ez a köztársaság ma független, köszönhetően a baráti országoknak az Egyesült Államokkal az élen" - mondta az új házelnök a megválasztása előtt a parlamentben. Rámutatott: a képviselőház hónapok óta olyan kihívásokkal néz szembe, amilyeneket eddig még soha nem látott.

"Minden küzdelem ellenére én hiszek abban, hogy ez egy olyan iskola volt, amely a demokráciát és a társadalom emancipációját szolgálta" - húzta alá.

A február 9-i parlamenti választást a kormányzó Önrendelkezés mozgalom nyerte meg a voksok 42,3 százalékának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő a 120 tagú törvényhozásban, vagyis Albin Kurti miniszterelnök pártjának koalíciós partnert kellett találnia a kormányzáshoz.

A választás második helyezettje a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) lett a szavazatok 20,95 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) 18,27 százalékkal, míg Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,6 százalékot szereztek. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, 10 pedig a többi nemzeti közösségnek. A szerbeknek fenntartott helyek közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy pedig az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.

A parlament alakuló ülését idén április 15-re hívták össze, ám akkor nem sikerült megalakulnia az új összetételű törvényhozásnak, mert az illetékes bizottság nem tudta hitelesíteni a megválasztott képviselők megbízatását, a miniszterelnök és a kormány tagjai ugyanis még nem mondtak le, így nem válhattak képviselővé. Néhány nappal később ugyan a képviselők letehették esküjüket, a házelnök személyéről azonban ez idáig nem sikerült megegyezni.

A koszovói törvények nem szabályozzák, hogy hányszor lehet megkísérelni a házelnök megválasztását, az egyetlen feltétel, hogy az új ülést minden alkalommal 48 órán belül meg kell tartani. Amennyiben sikerül megválasztani a parlament elnökét, a köztársasági elnöknek fel kell kérnie valakit kormányalakításra. Ha a parlamenti választáson legtöbb szavazatot szerzett Önrendelkezésnek nem sikerül kormányt alakítania, a második helyen végző PDK, majd a harmadik helyen szereplő LDK jelöltjét kéri fel az államfő. Ha senki nem tudja megszerezni a szükséges támogatást, előrehozott választásokat kell kiírni.

(MTI)