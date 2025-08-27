Külföld :: 2025. augusztus 27. 19:58 ::

Először tartottak közös őrjáratot a nácitlanítók és a népi felszabadítók tengeralattjárói az ázsiai-csendes-óceáni térségben

Első alkalommal tartottak közös őrjáratot az orosz és a kínai haditengerészet tengeralattjárói - közölte szerdán az orosz Csendes-óceáni Flotta sajtószolgálata.

"Az orosz haditengerészet és a Kínai Népi Felszabadító Hadseregdízel-elektromos tengeralattjárói először vettek részt közös őrjáraton az ázsiai-csendes-óceáni térségben" - áll a közleményben.

A tengeralattjárók járőrözése augusztus elején kezdődött, miután a Japán-tenger vizein befejeződött az orosz-kínai Tengeri Együttműködés - 2025 kódnevű hadgyakorlat. A Csendes-óceáni Flotta Volhov dízel-elektromos tengeralattjárója és egy tengeralattjáró a Japán-tengeren és a Kelet-kínai-tengeren egyeztetett járőrútvonalra indult. A közös feladatok elvégzése után a tengeralattjárók visszatértek bázisukra.

A Volhov szerdán tért vissza a Csendes-óceáni Flotta vlagyivosztoki bázisára, miután több mint kétezer tengeri mérföldet tett meg. Az első közős tengeralattjáró-járőrözést az orosz Gromkij korvett és a Fotyij Krylov mentőhajó biztosította.

"A közös őrjáratozás fő feladatai az Oroszország és Kína közötti haditengerészeti együttműködés megerősítése, a béke és stabilitás fenntartása az ázsiai-csendes-óceáni térségben, a tengeri akvatórium figyelemmel kísérése, valamint az Oroszországi Föderáció és a Kínai Népköztársaság tengeri gazdasági tevékenységének védelme. Emellett az orosz és kínai haditengerészek hagyományosan gyakorolják a manőverezést és az együttműködést a közös gyakorlatok során" - áll a közleményben.

Az orosz és kínai felszíni hajók első közös haditengerészeti őrjáratát 2021-ben szervezték meg az ázsiai-csendes-óceáni régióban, azóta évente megismétli. Idén orosz részről az Admiral Tribuc nagy tengeralattjáró-elhárító hajó, a kínairól pedig a Sao Hszing romboló és Csien Tao Hu komplex ellátóhajó vett részt benne.

(MTI)