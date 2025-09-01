Külföld :: 2025. szeptember 1. 19:14 ::

Trump szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére

Donald Trump szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére, de az amerikai elnök ezt kései ajánlatnak tartja - erről hétfőn tett közzé bejegyzést közösségi oldalán.

Donald Trump a Truth Social közösségi médiumon megjelent írásában kiemelte, hogy India évtizedeken keresztül tartott fenn az Egyesült Államokkal egy "teljesen egyoldalú kapcsolatot" a kereskedelmet tekintve, aminek oka az indiai részről alkalmazott magas behozatali vámok.

"Ők óriási mennyiségű árut értékesítenek nekünk, a legnagyobb 'ügyfelüknek', mi viszont nagyon keveset adunk el nekik" - fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy az India által alkalmazott vámok miatt az amerikai vállalkozások képtelen árut eladni Indiában.

Donald Trump egyben a kifogásai között hangoztatta, hogy "India a kőolaj és a hadiipari termékek legnagyobb részét Oroszországtól vásárolja, és nagyon keveset az Egyesült Államoktól".

"Most felajánlották, hogy a vámjaikat a nullára vágják meg, de ezzel késésben vannak" - fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy "évekkel ezelőtt kellett volna így tenniük".

Donald Trumpnak a közösségi médiában tett bejegyzése azzal egy időben jelent meg, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök Kínában tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A három vezető a Sanghaji Együttműködési Szervezet Tiencsinben tartott csúcstalálkozóján vett részt. Az indiai kormányfő úgy nyilatkozott, hogy India inkább látja magát Kína partnereként, mint riválisaként

(MTI).