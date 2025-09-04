Külföld :: 2025. szeptember 4. 14:18 ::

Az Európa Tanács Európa-ellenes emberi jogi biztosa még mindig a muszlim megszállók "emberi jogainak" fontosságáról papol

A menedékjog és a migráció területén más országokkal folytatott együttműködést nagy körültekintéssel kell tervezni és végrehajtani, hogy az ilyen politikák ne veszélyeztessék az emberi jogokat - jelentette ki a strassburgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa csütörtökön.

Közleményében Michael O’Flaherty leszögezte: a migrációt érintően, a menekültügyi eljárások kiszervezésével kapcsolatosan gondosan fel kell mérni a lehetséges negatív hatásokat az emberi jogokra, mivel az ilyen politikák a nőket, a férfiakat és a gyermekeket jelentős, súlyos sérelem és elhúzódó szenvedés kockázatának tehetik ki.

Az Európa-szerte már végrehajtott vagy tárgyalás alatt álló, a menekültügyi eljárások kiszervezésével, illetve a visszaküldési és határellenőrzési feladatok más országokra történő átruházásával kapcsolatos politikákkal kapcsolatban az Európa Tanács emberi jogi biztosa arra hívta fel a figyelmet, hogy megfelelő emberi jogi előfeltételek és biztosítékok hiányában az intézkedések kínzáshoz vagy rossz bánásmódhoz, kollektív kiutasításhoz és önkényes fogva tartáshoz vezethetnek, végső esetben életveszéllyel járhatnak.

"A nem kellő körültekintéssel előkészített és végrehajtott politikák akadályozhatják a menedékjoghoz való hatékony hozzáférést, és megfoszthatják az érintetteket a jogorvoslati lehetőségektől" - fogalmazott.

Tekintettel az "emberi jogi kihívásokra", O’Flaherty azt javasolta az Európa Tanács tagállamainak, hogy megfelelő kockázatcsökkentési stratégiákat dolgozzanak ki a külső együttműködés megkezdése előtt, és vizsgálják felül a folyamatban lévő tevékenységeket azok emberi jogi hatása szempontjából. Zárjanak ki minden olyan együttműködést, mely a migránsokat és menedékkérőket az emberi jogok megsértése kockázatának teheti ki. Biztosítsák, hogy a gyermekek és a kiszolgáltatottak ügyében soha ne kiszervezett eljárások keretében szülessen döntés. Alkalmazzanak megfelelő emberi jogi előfeltételeket és biztosítékokat, beleértve a felelősség más országokra való áthárításának megakadályozását annak biztosítására, hogy senkit se adjanak át egy partnerországnak szigorú egyéni értékelés nélkül - húzta alá.

Végezetül közölte: a tagállamok erősítsék meg az eljárások és azok nyomon követésének átláthatóságát, valamint az elszámoltathatóságot szilárd megállapodások, információmegosztás, független ellenőrzés és az állítólagos jogsértések hatékony kivizsgálása révén.

"A tagállamoknak fel kell mérniük a felvetődő kockázatokat. El kell kötelezniük magukat az erős jogi garanciák mellett, és biztosítaniuk kell intézkedéseik ellenőrzését. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy politikáik összhangban legyenek az emberi jogok hazai és nemzetközi szintű tiszteletben tartására vonatkozó jogi kötelezettségeikkel" - tette hozzá az Európa Tanács emberi jogi biztosa.

(MTI)