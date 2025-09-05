Külföld :: 2025. szeptember 5. 20:47 ::

Bevándorlókat tartóztattak le a Hyundai épülő gyárában az Egyesült Államokban, a dél-koreai kormány aggodalmát fejezte ki

A dél-koreai kormány aggodalmát fejezte ki, és jogi képviselőket, valamint diplomatákat küldött Georgia államba pénteken, miután az amerikai bevándorlási hatóságok több száz - a feltételezések szerint - illegális bevándorlót vettek őrizetbe a Hyundai gyárának építkezésén csütörtökön.

Az alkohol, dohány, fegyver és robbanószerek felügyeletéért felelős amerikai szervezet (Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) pénteki bejelentése szerint 450 illegális migránst tartóztattak le a dél-koreai vállalat akkumulátorgyárának építési helyszínén egy átfogó intézkedés keretében.

A hatósági razziában további szövetségi szervezetek is részt vettek, így a Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE), valamint a belbiztonsági minisztérium nyomozati szervezetének (Homeland Security Investigation) ügynökei rendőrségi támogatással.

A 3000 hektáron tervezett Hyundai-LGES közös akkumulátorüzem több milliárd dollár beruházással épül, és a tervek szerint a közeli Hyundai elektromos autógyárat szolgálja majd ki az ott készülő áramforrásokkal.

A hatósági intézkedés miatt az építkezést átmeneti időre leállították. A Savannah közelében készülő üzem a tervek szerint az év végén áll termelésbe, mintegy 30 kilométerre fekszik az elektromos autókat gyártó létesítménytől.

A szöuli külügyminisztérium szóvivője pénteken aggodalmának adott hangot, és kijelentette, hogy "vállalataink gazdasági tevékenységét és embereink jogait nem érheti méltánytalan sérelem".

A Hyundai közleménye szerint a vállalat együttműködik a dél-koreai kormánnyal és a megfelelő hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa személyzetének biztonságát, valamint szerződéses partnereinek dolgozóit, és elérje gyors szabadon bocsátásukat.

A belbiztonsági minisztérium közleményében ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a szövetségi kormányzati szervezet bevándorlási hatósága, együttműködve egy további rendvédelmi ügynökséggel, bírói végzés alapján hajtott végre helyszíni ellenőrzést egy bűnügyi nyomozás részeként, amely törvénytelen foglalkoztatási gyakorlat és további súlyos szövetségi bűncselekmények gyanújával zajlik. "Ez a művelet aláhúzza elkötelezettségünket aziránt, hogy megvédjük a georgiai emberek munkahelyeit, egyenlő feltételeket biztosítunk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek betartják a törvényt, valamint garantáljuk a gazdaságunk sérthetetlenségét és a dolgozók védelmét a kizsákmányolás ellen" - olvasható.

Az összegzések szerint a Hyundai építkezésén végrehajtott hatósági intézkedés évek óta a legnagyobb munkaügyi jellegű ellenőrzés volt az egész Egyesült Államokban.

(MTI)