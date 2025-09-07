Külföld :: 2025. szeptember 7. 08:49 ::

Drónokkal és helikopterrel kerestek egy szörfössel végző cápát Sydney-nél

Az ausztrál hatóságok vasárnap drónokat és helikoptert vetettek be egy népszerű sydney-i strand környékének megfigyelésére, miután szombaton egy szörfös életét vesztette egy nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) támadásában - közölték a hatóságok.

Ausztrália legnépesebb városának két strandja vasárnap is zárva maradt a szombat reggeli támadás után, amely mintegy száz méterre a parttól történt, miközben a férfi barátaival szörfözött a Long Reef Beachen, Új-Dél-Wales állam fővárosának északi részén.

A tapasztalt szörföst más szörfösök húzták ki a vízből, de túl sok vért vesztett és a helyszínen meghalt - közölte a rendőrség. Ez volt az első cápatámadásos haláleset Sydney-ben, mióta 2022 februárjában egy úszó vesztette életét egy strandon, ami az első ilyen eset volt a városban 1963 óta.

Vasárnap az állam fő vízi mentőszervezete, a Surf Life Saving NSW drónokat és helikoptert vetett be a terület átfésülésére, hogy megtalálják a cápát - számoltak be a hatóságok.

További eszközöket is telepítettek, amelyek műholdas technológiát használnak, hogy értesítsék a hatóságokat, ha egy cápa horogra akad a csalival ellátott horgászzsinórra - derült ki a tájékoztatásból.

A kormány cápabiológusai az áldozat szörfdeszkájának fényképeit értékelve "megállapították, hogy a támadásért valószínűleg egy mintegy 3,4-3,6 méter hosszú fehér cápa felelős" - közölték.

A szombati eset volt a negyedik halálos cápatámadás Ausztráliában 2025-ben, a sydney-i Taronga Állatkert állami üzemeltetőjének adatai szerint. Márciusban szintén egy szörfös halt meg egy cápatámadásban egy távoli nyugat-ausztráliai strand sekély vizében.

(MTI)