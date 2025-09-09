Külföld :: 2025. szeptember 9. 11:38 ::

Disznófejeket találtak több mecset épülete előtt Párizsban

Disznófejeket találtak kedd reggel több mecset épülete előtt a francia főváros, illetve a párizsi agglomeráció területén - jelentette be a rendőrség az X-en.

Laurent Nunez párizsi rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak, és mindent megtesznek, hogy kézre kerítsék "ezeknek a gyalázatos tetteknek" az elkövetőit.

Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en azt üzente, teljes mértékben az érintett mecsetek hívei és vezetői mellett áll, és "mérhetetlen hitványságnak" nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.

Az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől úgy értesült, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, illetve a fővárostól keletre eső Seine-Saint-Denis-ben és délnyugatra, Hauts-de-Seine-ben.

(MTI nyomán)