Disznófejeket találtak kedd reggel több mecset épülete előtt a francia főváros, illetve a párizsi agglomeráció területén - jelentette be a rendőrség az X-en.
Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées à Paris et Montreuil. #Islamophobie #Paris #Montreuil pic.twitter.com/GqH8sG0Y7n— 🇫🇷 Actualités françaises🇫🇷 (@Hugoflenormand) September 9, 2025
Laurent Nunez párizsi rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak, és mindent megtesznek, hogy kézre kerítsék "ezeknek a gyalázatos tetteknek" az elkövetőit.
Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en azt üzente, teljes mértékben az érintett mecsetek hívei és vezetői mellett áll, és "mérhetetlen hitványságnak" nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.
Az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől úgy értesült, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, illetve a fővárostól keletre eső Seine-Saint-Denis-ben és délnyugatra, Hauts-de-Seine-ben.
(MTI nyomán)