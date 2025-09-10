Külföld :: 2025. szeptember 10. 13:30 ::

Jóváhagyta a lehetséges új főváros új nevét a kirgiz parlament

A kirgiz parlament szerdán három olvasatban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint a közép-ázsiai ország harmadik legnagyobb városának, az ország új fővárosának is javasolt Zsalalabat nevét Manaszra változtassák.

A ülés közvetítését a törvényhozó testület honlapján lehetett követni. A döntést 80 képviselő támogatta, ellene senki sem szavazott. A névváltoztatás hatálybalépéséhez a dokumentumot még alá kell írnia Kirgizisztán elnökének, Szadir Zsaparovnak.

Előző nap az ország volt miniszterelnöke, Feliksz Kulov javasolta, hogy a várost tegyék meg az ország közigazgatási fővárosává, és a névváltoztatás után helyezzék oda az ország törvényhozását. Véleménye szerint oda lehetne áthelyezni egyes állami szerveket és nagy állami vállalatokat is, ami egyúttal tehermentesítené a jelenlegi fővárost, Biskeket.

Szeptember 3-án a zsalalabati városi tanács képviselői megszavazták a város átnevezését Manaszra.

Manasz a kirgiz népi eposz főhőse, a legenda szerint a kirgiz népet egyesítő hős. Manasz eposza a világ egyik leghosszabb eposza és a kirgiz kultúra és történelem fontos része.

(MTI)