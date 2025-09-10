Külföld :: 2025. szeptember 10. 20:34 ::

Larry Ellison már gazdagabb Elon Musknál is

393 milliárd dollárra nőtt Larry Ellison vagyona, miután rövid időn belül 101 milliárd dollárral lett gazdagabb – írta meg a Bloomberg, ami szerint ez a valaha mért legnagyobb, egy nap alatt bekövetkezett vagyonnövekedés. Ezzel Elon Muskot is leelőzte, aki már közel egy éve állt az első helyen 385 milliárdos vagyonával.

A Forbes magazin amerikai kiadására hivatkozva még ma is azt írtuk , hogy Elon Musk a világ leggazdagabb embere, de ez azóta megváltozott. Óriási ugrás történt azonban a dobogón az elmúlt egy napban: New York-i idő szerint kedd reggel 10 óra 10 perckor megjelent a részben Larry Ellison által alapított Oracle negyedéves pénzügyi beszámolója, amely felülmúlta a részvényesek várakozásait, és további növekedést ígért a közeljövőben. A pozitív hírek után hirtelen emelkedésnek indultak az Oracle részvényei, így már nagyjából 40 százalékkal többet érnek , mint a beszámoló előtt.

A részvényárak növekedésével így Larry Ellison vagyona is rövid időn belül 101 milliárd dollárral emelkedett, ezzel a lista élére repítve az Oracle társalapítóját. Előtte Elon Musk 300 napig birtokolta a címet.

Ellison 1977-ben két társával együtt, 2000 dollár alaptőkével alapította meg első cégét Software Development Laboratories néven. Első, Oracle 2 nevű adatbázis-kezelőjük 1979-ben jelent meg, és rövid időn belül hatalmas siker lett. Az Oracle Database azóta a világ egyik legfontosabb adatbázis-kezelő programja, a cég pedig később egy sor másik szoftvert dobott piacra. Az Oracle akkora siker volt, hogy 1983-ban az egész céget átnevezték a program után és 1986-ban tőzsdére is vitték. Azóta csomó másik informatikai vállalatot is felvásároltak, amelyekkel az Oracle mostanra a világ egyik legnagyobb szoftvercége lett.

Az Oracle az elmúlt években azzal a került a befektetők és a figyelem célkeresztjébe, hogy digitális infrastruktúrát kínáló szolgáltatásait elérhetővé tette a mesterséges intelligenciát használó cégeknek. Az OpenAI júniusban közölte, hogy az Oracle felhőszolgáltatásait fogja használni, majd december elején az is kiderült, hogy a Meta is szerződést kötött velük hasonló szolgáltatásra.

Larry Ellison eközben más techmilliárdosokhoz képest egészen más stratégiát követett. Míg sokan, mint például Bill Gates egy ponton elkezdték diverzifikálni vagyonukat, és a saját cégükben birtokolt részvényeiket eladva különböző befektetésekbe fordítani a pénzt, addig Ellison stratégiát váltott, és 2016 óta nem adott el Oracle-részvényeket.

(Telex nyomán)