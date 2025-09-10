Külföld :: 2025. szeptember 10. 23:50 ::

Nagyobb és külön agrártámogatást szeretne a következő hétéves uniós költségvetésben az EP

Az Európai Parlament nagyobb és külön agrártámogatást szeretne a 2027 utáni, hétéves uniós költségvetésben, valamint kevesebb bürokráciát a gazdáknak és ösztönzőket a környezeti és társadalmi célok eléréséhez - közölte szerdán az uniós parlament.

Az EP strasbourgi plenáris ülésén a 393 igen, valamint 145 nem szavazattal, 123 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP-képviselők kijelentették: az EU közös agrárpolitikáját (KAP) nem szabad más finanszírozási területekkel összevonni, és nem szabad a tagállamok által a mezőgazdaságon kívüli célokra használt szélesebb pénzügyi keret részévé tenni.

Közvetlen jövedelemtámogatást kell fizetni minden aktív, hivatásos gazdának, a területalapú modellt követve - szögezték le. A vidékfejlesztést a kohéziós politikától függetlenül kell támogatni - húzták alá.

Az állásfoglalás javaslatot tesz a gazdák adminisztratív terheinek csökkentésére és egy olyan rendszer bevezetésére, amely a gazdákat környezetvédelmi és társadalmi célok elérésére ösztönzi. Az ökorendszereknek önkéntesnek kell maradniuk, és javadalmazással kell párosulniuk - írták. Az EP-képviselők azt szeretnék továbbá, hogy vegyék figyelembe a már alkalmazott gazdálkodási gyakorlatokat, amikor elvárják a gazdáktól, hogy megfeleljenek a földterületek állapotmegőrzésére vonatkozó követelményeknek (GAEC).

A megterhelő gazdaságellenőrzési eljárások minimalizálása érdekében az EP-képviselők szerint a KAP-források felhasználásának nyomon követését műholdas képek és önbevallás alapján kellene elvégezni egy központosított, elektronikus jelentéstételi rendszerben.

A megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerek termelésének biztosítására az EP beruházásokat szorgalmaz a vízmegtartó, -elosztó és -tároló infrastruktúra modernizálására és fejlesztésére, illetve a szennyvíz tisztítására és kezelésére. A gazdáknak ösztönzőket kell adni a biomassza, a mezőgazdasági hulladékok és a melléktermékek hasznosítására - javasolták.

(MTI)