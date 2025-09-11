Külföld :: 2025. szeptember 11. 16:33 ::

Továbbra is az AUR a legnépszerűbb román párt

Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a legnépszerűbb párt a román választók körében, ha vasárnap tartanák a választásokat, 40,8 százalékuk az ellenzéki politikai szervezetre szavazna - derül ki az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Az Agerpres hírügynökség által ismertetett felmérés szerint a többi román párt által szélsőségesnek tartott politikai alakulat népszerűsége nőtt a júniusban mért 40,5 százalékos támogatottsághoz képest.

A közvélemény-kutatás szerint a Szociáldemokrata Pártra (PSD) a románok 17,9 százaléka szavazna a júniusban mért 13,7 százalék után, míg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 15,2 százalékát kapná. Ilie Bolojan kormányfő pártja veszített népszerűségéből, júniusban még a választópolgárok 17,3 százaléka támogatta.

Ugyancsak csökkent a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága, a korábban ellenzékben lévő, majd júniusban a kormánykoalíció tagjává váló progresszív pártot júniusban a román választópolgárok 13,1 százaléka támogatta, mára ez az arány 12,8 százalékra csökkent.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatottságát 4 százalékosra mérték, a magyar érdekvédelmi szervezetre júniusban még a választópolgárok 5,2 százaléka szavazott volna.

A többi párt által szintén szélsőségesnek tartott két kisebb ellenzéki politikai szervezetre, a Fiatal Emberek Pártjára (POT) a románok 3,3 százaléka, míg a Diana Sosoaca elnök vezette SOS Romániára 2,8 százaléka szavazna. A választópolgárok 0,6 százaléka független jelöltet támogatna.

Remus Stefureac, az INSCOP Research igazgatója kiemelte, hogy a kormánykoalíció négy pártjának (PSD, PNL, USR, RMDSZ) együttes támogatottsága 50 százalék körüli, és mindössze 3 százalékponttal haladja meg az ellenzéki parlamenti pártok (AUR, POT és SOS Románia) együttesen 47 százalékos támogatottságát. Közölte: az adatok erős polarizációra utalnak a romániai társadalomban.

Az INSCOP Research telefonos felmérése szeptember 1. és 9. között készült 1103 fős mintán, 2,9 százalékos hibahatárral.

(MTI)