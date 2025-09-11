Nem zárható ki iszlamista háttér a múlt pénteki esseni iskolai késelés ügyében - közölte csütörtökön Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi belügyminisztere.
Mint azt a tartományi törvényhozás belügyi bizottságában elmondta, a 17 éves koszovói gyanúsított esetében sűrűsödnek az erre utaló jelek. "A szövetségi főügyész jelenleg mérlegeli, hogy átvegye-e az ügy kivizsgálását" - ismertette.
A késelés során egy tanárnő súlyos sérüléseket szenvedett, a feltételezett elkövetőre pedig a rendőrök az őrizetbe vétel során rálőttek, így orvosi ellátásban részesül.
Reul szerint a gyanúsított által készített videófelvételek utalhatnak az iszlamista indítékra, ugyanakkor egyelőre gyilkosság kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. A tartományi belügyminiszter hangsúlyozta azonban, hogy adathordozók most történt kiértékelése "vallási indíttatású tettre enged következtetni".
A fiatal már 2023 óta ismert volt a hatóságok előtt "fenyegetés, a fegyvertörvény rendelkezéseinek megsértése, illetve súlyos testi sértés és gyermekpornográfia birtoklása" miatt. Ugyanakkor az állambiztonsági szervek nem figyeltek fel rá.
(MTI)