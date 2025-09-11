Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 11. 22:14 ::

Még rágódnak rajta, hogy van-e iszlamista háttere a múlt heti esseni késelésnek

Nem zárható ki iszlamista háttér a múlt pénteki esseni iskolai késelés ügyében - közölte csütörtökön Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi belügyminisztere.

Mint azt a tartományi törvényhozás belügyi bizottságában elmondta, a 17 éves koszovói gyanúsított esetében sűrűsödnek az erre utaló jelek. "A szövetségi főügyész jelenleg mérlegeli, hogy átvegye-e az ügy kivizsgálását" - ismertette.

A késelés során egy tanárnő súlyos sérüléseket szenvedett, a feltételezett elkövetőre pedig a rendőrök az őrizetbe vétel során rálőttek, így orvosi ellátásban részesül.

Reul szerint a gyanúsított által készített videófelvételek utalhatnak az iszlamista indítékra, ugyanakkor egyelőre gyilkosság kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. A tartományi belügyminiszter hangsúlyozta azonban, hogy adathordozók most történt kiértékelése "vallási indíttatású tettre enged következtetni".

A fiatal már 2023 óta ismert volt a hatóságok előtt "fenyegetés, a fegyvertörvény rendelkezéseinek megsértése, illetve súlyos testi sértés és gyermekpornográfia birtoklása" miatt. Ugyanakkor az állambiztonsági szervek nem figyeltek fel rá.

(MTI)