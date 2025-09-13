Külföld :: 2025. szeptember 13. 07:40 ::

Scarborough-zátony-ügy: Washington a Fülöp-szigetek mellett áll

Az ázsiai és csendes-óceáni térség stabilitásának aláásását vetette Kína szemére szombaton az amerikai külügyminiszter, egyúttal leszögezte, Washington kiáll a Fülöp-szigetek mellett a vitatott hovatartozású Scarborough-zátony ügyében.

Marco Rubio bírálta Kína ama tervét, amelynek értelmében Peking mintegy 3500 hektáros természetvédelmi területet hozna létre a Dél-kínai-tengeren található zátonyon, hangsúlyozva, hogy az elképzelés "puszta ürügy Kína a Dél-kínai-tengeren, szomszédai rovására folytatott terjeszkedési politikájára".

Felszólította egyúttal Kínát, fogadja el a Hágai Állandó Választottbíróság 2016-os döntését, amely szerint Kína jogtalanul akadályozta meg, hogy Fülöp-szigeteki halászok tevékenykedjenek a zátonyon.

Bár a Kínában Huangjentao, míg a Fülöp-szigeteken Bajo de Masinloc néven ismert zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, 2012 óta kínai ellenőrzés alatt áll.

Manila szombaton arról tájékoztatott, hogy amerikai és japán hadihajókkal közösen járőrözött a zátonytól mintegy 120 tengeri mérföldre lévő, Zambales tartománynál lévő szigeteknél.

(MTI)