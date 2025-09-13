Külföld, Háború :: 2025. szeptember 13. 19:21 ::

Trump kész kemény szankciókat kivetni Moszkvára, ha a NATO-tagállamok nem vesznek több olajat Oroszországtól

Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen, ha az összes NATO-tagállam egyetért vele, elkezd hasonlóképpen cselekedni, és ha az összes NATO-tagállam beszünteti az olajvásárlást Oroszországtól.



Remélhetőleg komolyan gondolja Trump, mert viccnek elég durva lenne (kép: Evelyn Hockstein / Reuters)

"Mint tudják, a NATO győzelem iránti elkötelezettsége messze nem éri el a 100 százalékot, emellett az orosz olaj vásárlása egyesek részéről szintén megdöbbentő! Nagyban gyengíti az önök (NATO-tagállamok) alkupozícióját Oroszországgal szemben. Én mindenesetre készen állok lépni, ha önök is így tesznek. Csak mondják meg, mikor?" - írta az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán.

Az amerikai elnök felvetette, hogy nagy segítséget jelentene "ennek a halálos, de képtelen háborúnak a befejezése érdekében", ha az orosz olajvásárlás beszüntetése mellett a NATO-tagállamok együttesen 50-100 százalékos vámot vetnének ki Kínára, amit majd az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárultával teljes mértékben visszavonnának. Szavai szerint Kína "erős ellenőrzést gyakorol, sőt fogja Oroszországot", és ezek a magas vámok meg fogják törni ezt a kézben tartást.

"Ez nem Trump háborúja, (sohasem kezdődött volna el, ha én lettem volna az elnök), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsem megállítani, és ezzel megmenteni oroszok és ukránok ezreinek az életét (csak a múlt héten 7118-an haltak meg, őrület!)" - hangsúlyozta, hozzátéve: amennyiben a NATO megfogadja a tanácsát, a háború gyorsan véget érhet, de ha nem így tesznek, azzal az ő idejét, országa idejét, energiáját és pénzét pazarolják.

Az amerikai elnök bejegyzése azután született, hogy szerdán hajnalban hivatalos lengyel közlések szerint 19 orosz légi eszköz, drónok és egy rakéta repült be a lengyel légtérbe, melyek közül többet sikerült lelőni. Az incidens miatt lengyel kérésre összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Eközben az amerikai kongresszusban egy újabb, az Oroszország elleni szankciókat szigorító törvényjavaslat előkészítése zajlik.

(MTI)