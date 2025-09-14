Meghökkentő esetről hallgatott meg tanúvallomásokat egy brit orvosi vizsgálóbizottság: egy altatóorvos műtét közben hagyta magára a beteget, hogy szexeljen egy ápolónővel a kórház egy másik helyiségében. Az esetről a BBC számolt be.
A 44 éves dr. Suhail Anjum 2023 szeptemberében a nagy-manchesteri Tameside Kórházban felügyelt egy altatás alatt lévő férfi beteget, amikor „szünetet” kért, és átadta a pácienst egy kollégájának. Az orvos azonban nem pihenni ment, hanem átment egy másik műtőbe, ahol egy ápolónővel – akit a meghallgatáson Nurse C-ként említettek – közösült.
Egy kolléga azonban rajtuk ütött, és „kompromittáló helyzetben” találta őket. A szemtanú később jelentette az esetet felettesének.
Dr. Anjum körülbelül nyolc percig volt távol, majd visszatért a műtőbe, és folytatta a munkáját. A General Medical Council (GMC) képviselője, Andrew Molloy elmondta: szerencsére a betegnek nem esett bántódása, és az operáció további komplikáció nélkül lezajlott.
Az orvos nem vitatta az ellene felhozott bizonyítékokat, és beismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített az ápolónővel. A meghallgatáson kijelentette: „Ez rendkívül szégyenletes volt. Csak magamat hibáztathatom.” Anjum bocsánatot kért, és hangsúlyozta, hogy egyszeri hibáról volt szó. Azzal indokolta tettét, hogy családja nehéz időszakon ment keresztül: kislánya koraszülése után feleségével kapcsolatuk megromlott, stresszes volt az élete.
Az altatóorvos korábban Pakisztánban élt, de ismét az Egyesült Királyságban szeretne dolgozni.
Azt ígérte, hasonló eset soha többé nem fordul elő. „Őszintén bocsánatot kérek minden érintettől, és lehetőséget kérek, hogy jóvátegyem a hibámat” – mondta a bizottságnak.
A meghallgatás pénteken folytatódik, ahol arról is dönthetnek, hogy dr. Anjum folytathatja-e pályafutását az Egyesült Királyságban.
