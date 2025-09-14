Külföld :: 2025. szeptember 14. 13:47 ::

Angliai multikulti: műtét közben sétált ki a pakisztáni orvos, hogy egy ápolónővel közösüljön

Meghökkentő esetről hallgatott meg tanúvallomásokat egy brit orvosi vizsgálóbizottság: egy altatóorvos műtét közben hagyta magára a beteget, hogy szexeljen egy ápolónővel a kórház egy másik helyiségében. Az esetről a BBC számolt be.

Medical Misconduct. Married Pakistani doctor Suhail Anjum, 44, caught having sex with a nurse MID-SURGERY at Tameside Hospital, UK. Patient under anaesthetic, nurse's trousers down, Anjum tying his up. Now he's fled to Pakistan. pic.twitter.com/InBD2gLIG7 September 12, 2025

A 44 éves dr. Suhail Anjum 2023 szeptemberében a nagy-manchesteri Tameside Kórházban felügyelt egy altatás alatt lévő férfi beteget, amikor „szünetet” kért, és átadta a pácienst egy kollégájának. Az orvos azonban nem pihenni ment, hanem átment egy másik műtőbe, ahol egy ápolónővel – akit a meghallgatáson Nurse C-ként említettek – közösült.

Egy kolléga azonban rajtuk ütött, és „kompromittáló helyzetben” találta őket. A szemtanú később jelentette az esetet felettesének.

Dr. Anjum körülbelül nyolc percig volt távol, majd visszatért a műtőbe, és folytatta a munkáját. A General Medical Council (GMC) képviselője, Andrew Molloy elmondta: szerencsére a betegnek nem esett bántódása, és az operáció további komplikáció nélkül lezajlott.

Az orvos nem vitatta az ellene felhozott bizonyítékokat, és beismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített az ápolónővel. A meghallgatáson kijelentette: „Ez rendkívül szégyenletes volt. Csak magamat hibáztathatom.” Anjum bocsánatot kért, és hangsúlyozta, hogy egyszeri hibáról volt szó. Azzal indokolta tettét, hogy családja nehéz időszakon ment keresztül: kislánya koraszülése után feleségével kapcsolatuk megromlott, stresszes volt az élete.

Az altatóorvos korábban Pakisztánban élt, de ismét az Egyesült Királyságban szeretne dolgozni.



Pakisztáni az orvos, de mivel Angliában szeretne dolgozni, a telexes Dezső szerint máris britté változott

Azt ígérte, hasonló eset soha többé nem fordul elő. „Őszintén bocsánatot kérek minden érintettől, és lehetőséget kérek, hogy jóvátegyem a hibámat” – mondta a bizottságnak.

A meghallgatás pénteken folytatódik, ahol arról is dönthetnek, hogy dr. Anjum folytathatja-e pályafutását az Egyesült Királyságban.