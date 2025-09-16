Külföld :: 2025. szeptember 16. 16:07 ::

Újabb vádpontok alapján emeltek vádat Calin Georgescu ellen

Újabb vádpontok alapján emelt vádat a román legfőbb ügyészség kedden Calin Georgescu volt államfőjelölt ellen, akit júliusban "fasiszta" és legionárius propaganda, rasszista és idegengyűlölő eszmék terjesztése, népirtásért vagy emberiesség elleni bűncselekményekért jogerősen elítélt személyek kultuszának ápolása miatt állítottak bíróság elé.

A vádhatóság közleménye szerint a tavalyi elnökválasztás novemberi, utóbb érvénytelenített első fordulójában legtöbb voksot szerző Georgescut most az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és a választási kampányfinanszírozással kapcsolatos hamis adatközlés vádjával állítják bíróság elé.

Az ügyben Georgescun kívül alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért vádat emeltek 21 másik terhelt - köztük az időközben külföldre menekült és nemzetközi körözés alatt álló Horatiu Potra zsoldosvezér és 18 feltételezett bűntársa - ellen, akiknek a többsége jelenleg hatósági felügyelet alatt várja a tárgyalást.

A legfőbb ügyészség szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én, Georgescu és Potra az Ilfov megyei Ciolpani településen egy lovasfarmon tartott titkos találkozón az államhatalom erőszakos megdöntésre irányuló tervet dolgozott ki, amelynek részeként a választás megszakítása kapcsán kialakuló felfokozott közhangulatra alapozva, katonai műveletekben jártas zsoldosok bevonásával akartak erőszakot szítani az utcai tüntetéseken, a legitim hatalom ellen lázítva a tiltakozókat.

A közlemény szerint december 8-án hajnalban egy félkatonai szervezet 21, petárdákkal, veszélyes robbanóanyaggal, bozótvágó késekkel, kardokkal, boxerekkel, teleszkópos botokkal és két, lőfegyverekkel felszerelt tagja Potra vezetésével diverziókeltési szándékkal Bukarestbe indult, azonban egy, a 112-es segélykérőre érkezett bejelentés nyomán a rendőrség tetten érte és előállította őket.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban harci tapasztalatokat szerző, diverziókeltéssel gyanúsított volt zsoldosoknál később 51 kézigránátot, két gránátvetőt, 40 tölténytárat, 21 pisztolyt, 6 géppisztolyt, egy géppuskát, robbanóanyagot és több száz lőszert találtak a hatóságok a házkutatások során.

Az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére irányuló, csoportosan elkövetett kísérletet 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a hatályos román btk.

(MTI nyomán)