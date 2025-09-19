Külföld, Háború :: 2025. szeptember 19. 21:17 ::

Trump nagy nehezen ráébredt: Netanjahu átb*sz engem!

„Netanjahu átb*sz engem” – jelentette ki a The Wall Street Journal forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre utalva, amikor az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a hónap elején légicsapásokat hajtottak végre az Egyesült Államok szövetségese, Katar területén.

Az Egyesült Államok elnöke továbbra is kiáll Izrael gázai katonai műveletei mellett, de a beszámolók szerint dührohamot kapott, miután Izrael kormányfője engedélyezte a Hamász vezetői elleni csapásokat Dohában. A források szerint mikor az elnök értesült az akcióról, dühbe gurult, és kollégáinak, így Marco Rubio amerikai külügyminiszternek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott:

átb*sz engem!

A támadások után Donald Trump a beszámolók alapján azt mondta, hogy „nem boldog” Izrael miatt, és a művelet szerinte „nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika céljait”.

Információk szerint az amerikai elnök az izraeli miniszterelnöknek is kifejezte nemtetszését, és panaszkodott, hogy nem tájékoztatták a csapások tervéről.

Katar miniszterelnöke, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a támadásokra reagálva így nyilatkozott, hogy „eljött az ideje, hogy a nemzetközi közösség felhagyjon a kettős mércével, és megbüntesse Izraelt az általa elkövetett bűnökért”. Marco Rubio látogatása előtt Trump azt üzente az izraeli vezetésnek, hogy óvatosan járjanak el, mondván: „az üzenetem az, hogy nagyon, nagyon óvatosnak kell lenniük. Valamit tenniük kell a Hamásszal, de Katar az Egyesült Államok nagy szövetségese.”