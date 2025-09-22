Külföld :: 2025. szeptember 22. 00:10 ::

Tucker Carlson: Kirk látta, hogy az egyetlen út a kereszténységen át vezet

Charlie Kirk tudta, hogy az Egyesült Államokban az egyetlen út a kereszténységen át vezet - jelentette ki az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán Tucker Carlson médiaszemélyiség, a Fox News hírtelevízió korábbi műsorvezetője.

Az arizonai Glendale városának State Farm stadionjában tartott szertartáson felszólalva Carkson hangoztatta, hogy Charlie Kirk elsősorban keresztény volt, de kiemelkedő politikai személyiség is. Hozzátette, hogy az elhunyt mélyen ható konzervatív gondolkodásról tett tanúbizonyságot.

Carlson méltatta a szertartáson részt vevő tömeget, és leszögezte, hogy ezt az utat kell követni a jövőben is.

(MTI)