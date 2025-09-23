Külföld, Háború :: 2025. szeptember 23. 16:29 ::

Rutte "erőteljes választ" ígér Oroszország "meggondolatlan cselekedeteire"

A NATO elítéli az észt légtér orosz megsértését, a katonai szövetség válasza Oroszország meggondolatlan cselekedeteire erőteljes lesz - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.

Mark Rutte sajtótájékoztatóján elmonda, az Észak-atlanti Tanács Észtország kérésére a Washingtoni Szerződés 4. cikke alapján összeült Brüsszelben, hogy egyeztessen a balti ország légterének szeptember 19-i "veszélyes orosz" megsértése ügyében.

A három felfegyverzett orosz MiG-31-es repülőgép több mint tizenkét percig tartózkodott az észt légtérben - emlékeztetett Rutte, majd azt mondta: a NATO válasza gyors és határozott volt. A szövetséges repülőgépek elfogták és kikísérték az orosz bombázókat az észt légtérből - részletezte.

"Az orosz gépek légtérsértése az egyre felelőtlenebb orosz viselkedés szélesebb körű mintájának része" - fogalmazott.

Rutte közölte, két héten belül ez a második alkalom, hogy az Észak-atlanti Tanács a 4. cikk alapján ülésezik, miután szeptember elején orosz drónok léptek be a lengyel légtérbe, illetve számos más szövetséges, köztük Finnország, Lettország, Litvánia, Norvégia és Románia is légterük orosz vadászgépek általi megsértéséről számoltak be.

"Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki minden olyan szövetségessel, amelynek a légterét orosz gépek megsértették" - fogalmazott.

Oroszország teljes felelősséget visel ezekért a cselekedetekért, amelyek a helyzet elmérgesedését szolgálják, téves számítások kockázatával járnak és életeket veszélyeztetnek - közölte.

Elmondta, a NATO szeptember 12-én megerősítette keleti szárnyának védelmét szolgáló misszióját.

"Megerősítjük képességeinket, valamint elkötelezettek vagyunk elrettentési és védelmi álláspontunk mellett, többek között a hatékony légvédelem révén" - fogalmazott.

Oroszország számára nem lehet kétsége: a NATO és a szövetségesek szükség esetén a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevetnek, hogy megvédjék magukat és elrettentsenek minden fenyegetést. A NATO továbbra is az általa választott módon, időben és területen fog reagálni. A szövetségesek elkötelezettsége a Washingtoni Szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikke iránt rendíthetetlen - jelentette ki.

Kérdésre válaszolva Rutte azt mondta, még túl korai megmondani, hogy Oroszország érintett-e a dán légteret megsértő drónok berepülésében, amelynek következtésben hétfőn több órára le kellett zárni a koppenhágai repülőteret. Dánia még vizsgálja a történteket - tette hozzá a főtitkár.

Oroszország felelőtlen cselekedetei nem fogják eltántorítani a szövetségeseket attól, hogy tartós kötelezettségvállalásaik szerint támogassák Ukrajnát "Oroszország brutális és nem provokált agresszív háborúja" elleni önvédelemhez való jogának gyakorlásában. Ukrajna biztonsága hozzájárul a NATO biztonságához is - tette hozzá nyilatkozatában a NATO főtitkára.

(MTI)