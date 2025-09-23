Külföld, Videók :: 2025. szeptember 23. 21:54 ::

Trump figyelmeztetése Európának: állítsátok meg a migrációt, különben az országaitok pokolra jutnak!

Az ellenőrizetlen migráció okozta válság a mai idők első számú politikai ügye - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésének csúcsszintű plenáris ülésén elmondott felszólalásában kedden.

Donald Trump élesen bírálta a világszervezet tevékenységét a migráció ügyében, és azt mondta, hogy az ENSZ 2024-es költségvetésében több százmillió dollár szerepelt arra, hogy támogassák mintegy félmillió migráns belépését az Egyesült Államokba.

"Gondoljanak bele, az ENSZ olyan embereket támogat, akik illegálisan jönnek be az Egyesült Államokba, és őket nekünk kell eltávolítanunk" - fogalmazott, és hozzátette, hogy a világszervezet tevékenysége ebben "teljesen elfogadhatatlan".

"Az ENSZ-nek az inváziókat megállítania kellene, nem létrehoznia és finanszíroznia" - hangoztatta.

Az ENSZ közgyűlésének kiemelt politikai hetén tartott felszólalásában az amerikai elnök kifejtette, hogy a 80 éves világszervezetben hatalmas lehetőségek vannak, de "még csak a közelében sincs annak, hogy beváltsa a benne rejlő lehetőségeket".

"Úgy tűnik, minden, amit tesznek, kimerül annyiban, hogy írnak egy erős szavakat tartalmazó levelet, majd nem tartják magukat a levélhez" - mondta, hozzátéve, hogy "erős szavak nem oldanak meg háborúkat".

Donald Trump kifogásként vetette a világszervezet szemére azt, hogy még csak meg sem próbált segíteni neki azon nemzetközi konfliktusok esetében, amelyek megoldására elnökként kísérletet tett.

Az amerikai elnök a migrációt és a klímapolitikát "kétfarkú szörnyetegnek" nevezte, amely Európát rombolja.

Az európai bevándorláspolitikával kapcsolatban - szavait európai vezetőknek címezve - kifejtette, hogy "ha nem állítják meg az embereket, akiket korábban soha nem láttak, akikkel nincs semmi közös az önök országai számára, akkor az önök országai elbuknak".





Trump RIPS INTO the UN And Europe over migration



"Your countries are going to HELL! They're being ruined."



"London is ruined....they have sharia law"



"The UN is funding an assault on Western borders!" 🚨MUST WATCH - THE SINGLE MOST IMPORTANT SPEECH OF 2025Trump RIPS INTO the UN And Europe over migration"Your countries are going to HELL! They're being ruined.""London is ruined....they have sharia law""The UN is funding an assault on Western borders!" pic.twitter.com/HqcVEZ0lQX September 23, 2025

"Én az Egyesült Államok elnöke vagyok, de aggódom Európáért. Szeretem Európát, és szeretem az európai embereket. Gyűlölöm látni, hogy elpusztítja az energiapolitika és a bevándorlás" - mondta Donald Trump.



pic.twitter.com/lZGt2RhHCT President Trump warned European leaders that their countries will completely fail if they continue pursuing suicidal green energy policies and allowing unvetted mass migration. Europe’s leaders are destroying Europe. September 23, 2025

Arra sürgette az európai országokat, hogy hagyjanak fel a zöld energiára vonatkozó politikájukkal, és azt hangoztatta, hogy a tudósok és szakértők elmúlt évtizedekben hangoztatott előrejelzései a klímaváltozás hatásaira vonatkozóan rossznak bizonyultak.

Az amerikai elnök a beszédében beszámolt arról, hogy mielőtt az ENSZ Közgyűlésében megkezdte volna felszólalását, röviden szót váltott Inácio Lula da Silva brazil elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy a jövő héten találkoznak. Donald Trump megjegyezte, hogy jó benyomás alakult ki benne a brazil vezetőről.

A brazil államfő közvetlenül az amerikai elnök előtt tartotta meg beszédét a közgyűlés kiemelt hetének plenáris ülésén.

Donald Trump a közelmúltban jelentős büntetővámot vezetett be Brazíliával szemben, részben az előző elnök, Jair Bolsonaro ellen indult büntetőper miatt, amit politikai üldöztetésnek tart.

Felszólalása után Donald Trump kétoldalú találkozó keretében tárgyalt António Guterres ENSZ-főtitkárral. Az amerikai elnök ezen azt hangoztatta, hogy teljes mértékben támogatja az ENSZ-t. Megállapította, hogy bizonyos kérdésekben eltérő a véleménye a világszervezet által követett politikától, de hozzátette, hogy az ENSZ mögött áll, mert óriási lehetőséget hordoz magában a béke megteremtésére.

Az ENSZ Közgyűlésének kiemelt politikai hetén a szervezet minden tagországának vezetője felszólalási lehetőséget kap.

(MTI nyomán)