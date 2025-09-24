Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. szeptember 24. 07:26 ::

Robbanás Oslóban - Norvégiát is elérte a Svédországban dúló migráns-bandaháború

Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek - jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat.

Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye - közölte a rendőrség. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, "amely kézigránátnak tűnt, szintén találtunk. Felrobbantottuk".





The first grenade was thrown by the perpetuators near the area, while the second one was safely detonated by law enfrocement.



(via pic.twitter.com/eIKLr86Zh1 🇳🇴 #Norway : Two explosions occured near the Israeli Embassy in Oslo, reportedly caused by a Yugoslavian hand grenades.The first grenade was thrown by the perpetuators near the area, while the second one was safely detonated by law enfrocement.(via @war_noir September 23, 2025

Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.

Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú.

Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.

A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogosátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m September 23, 2025

A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek.

Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.

(MTI nyomán)