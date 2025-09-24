Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek - jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat.
Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.
A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye - közölte a rendőrség. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, "amely kézigránátnak tűnt, szintén találtunk. Felrobbantottuk".
Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.
Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú.
Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.
A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogosátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.
A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek.
Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.
