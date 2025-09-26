Külföld :: 2025. szeptember 26. 16:23 ::

Migránsközpontok ellen tüntettek több holland városban is

Több holland városban is tüntettek újabb "menekültközpontok és menekültszállások" (úgy látszik, az aktuális MTI-s illetékes túl porgresszív érzi a migráns szó használatához haa sok országon át érkezett betolakodókról van szó - a szerk.) tervezett létrehozása ellen, a tiltakozás a gelderlandi Doetinchem, valamint az Amszterdam melletti Hoofddorp városában erőszakba torkollott, ahol a rendőrség hét-hét embert előállított - közölte a rendőrség tájékoztatását ismertetve a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

Wilbert Paulissen rendőrtiszt, a kelet-brabanti regionális rendőrkapitányság helyettes vezetője elmondta, a holland rohamrendőrség egységeit az ország hat településén helyezték készenlétbe a migránstközpontok és -szállások tervezett helyi létrehozása ellen csütörtök este tartott tiltakozások esetleges megfékezésére.

A beszámoló kitért arra, hogy a doetinchemi tüntetésen a megmozdulás résztvevői holland zászlókat lengettek és táblákat emeltek magasba - egyebek mellett - olyan feliratokkal, mint "Szabadulj meg a menekültközponttól". A tüntetők egy csoportja pirotechnikai eszközökkel dobálta a rendőröket, közülük hét embert előállítottak.

Hoofddorp migránsközpontja előtti tüntetés során szintén hét embert állítottak elő. A zavargások azután kezdődtek, hogy egy aktivista felgyújtotta a Korán egy példányát a tiltakozáson. A szembenálló csoportok pirotechnikai eszközöket és köveket dobáltak a rendőrökre.

Megemlítették továbbá, hogy Nieuwerkerk aan den IJsselben több százan tüntettek az ellen, hogy mintegy 300 tartózkodási engedéllyel rendelkező "menekültet" és menedékkérőt szállásoljanak el a városon kívüli mezőgazdasági területeken létrehozott szállásokon. A megmozduláson több tucat rendőr és rohamrendőr volt jelen, de nem kellett beavatkozniuk. Heemskerkben az NH Nieuws regionális műsorszolgáltató arról számolt be, hogy legalább 300 ember gyűlt össze a városháza előtt. Noordwijkben, ahol már a hét elején is tartottak tiltakozásokat, csütörtökön egy embert előállítottak. Haarlemben is tüntetésekre került sor - jelentették.

(MTI nyomán)