Török belügyminiszter: több mint félmillió szíriai menekült tért vissza hazájába Törökországból

Már 509 387 szíriai menekült tért vissza hazájába Törökországból azóta, hogy tavaly decemberben eltávolították hatalmából Bassár el-Aszad szíriai elnököt - közölte hétfőn Ali Yerlikaya török belügyminiszter.

Törökország továbbra is támogatja a szíriaiak önkéntes hazatérését - írta Ali Yerlikaya az X közösségi oldalon, hozzátéve, hogy a szíriai események nyomán felgyorsult a visszatérések üteme. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy 2016 óta közel 1,25 millió szíriai tért vissza önként hazájába.

A belügyminiszter rámutatott: az Adana tartomány déli részén működő visszatérési központ az egyik legfontosabb intézmény, amely segíti a folyamatot. Itt végzik el a szíriaiak a hazatéréshez szükséges kötelező dokumentációt.

A 2011-ben kirobbant polgárháború következtében több millió szíriai menekült el hazájából. A török hatóságok által májusban közzétett hivatalos adatok szerint jelenleg 2,7 millió szíriai menekült tartózkodik Törökországban.

(MTI)