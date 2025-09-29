Külföld :: 2025. szeptember 29. 18:21 ::

Kötelező integrációs tanfolyamot vezet be Flandria a nem uniós bevándorlók számára

Az Európai Unión kívülről, főként a munkalehetőség miatt érkező bevándorlóknak 2027-től kötelezően integrációs programban kell részt venniük Flandriában, Belgium északi, flamand nyelvű régiójában - jelentette be a régiós kormány integrációs minisztere, Hilde Crevits hétfőn.

Az intézkedést azzal a céllal vezetik be, hogy segítse az újonnan érkezőket a munkahelyi és a társadalomba való beilleszkedésben - idézte a minisztert a VRT belga műsorszolgáltató az internetes oldalán.

A tanfolyam digitálisan lesz elérhető, lehetővé téve a nem uniós bevándorlók számára, hogy már hazájukban vagy az érkezésüktől számított hat hónapon belül megkezdhessék. A képzés kiterjed a munkahelyi jogokra és kötelezettségekre, a tartózkodásra és a foglalkoztatásra, a társadalombiztosításra, a lakhatásra, az egészségügyi ellátásra és az oktatásra vonatkozó belga törvényekre.

A program kezdetben hat nyelven lesz elérhető, számuk a jövőben bővülni fog. A tanfolyam több részből áll majd, melyek végén tesztet kell írni. Azok, akik sikeresen teljesítették az összes fejezetet, igazolást kapnak a sikeres részvételről.

A részvétel kötelező lesz az unión kívülről - kivéve az Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Svájcból - érkező munkavállalók családtagjai számára is. Mentességek csak az idénymunkásokra, cserediákokra, gyakornokokra és ideiglenes munkavállalókra vonatkoznak - részletezték.

Hilde Crevits integrációs minisztert közölte: a tanfolyam fontos tudást biztosít ahhoz, hogy a migráns munkavállalók jobban bekapcsolódhassanak a munkahelyük életébe és jobban boldoguljanak a mindennapokban. Nemcsak azt biztosítja, hogy a migráns munkavállalók eligazodjanak a munkahelyükön és a társadalomban, hanem azt is, hogy megismerjék azokat az értékeket és normákat, amelyek fontosak Flandriában - magyarázta. Kulcsfontosságú továbbá, hogy bárki, aki dolgozni jön, ismerje jogait és kötelezettségeit, és tudja, hová forduljon esetleges visszaélés esetén - magyarázta.

"A program jobban felkészíti a migráns munkavállalókat jogaik védelmére és a gyors alkalmazkodásra. A csomag nem akadály, hanem eszköz a tehetségekért folytatott háborúban" - fogalmazott a flamand miniszter.

Flandria évente több mint 18 ezer bevándorlónak biztosít legálisan munkalehetőséget - tette hozzá beszámolójában a hírportál.

(MTI)