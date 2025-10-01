Külföld, Háború :: 2025. október 1. 14:51 ::

Lengyelország ismét meghosszabbítja az ellenőrzést a német és a litván határon

Lengyelország a folytatódó migrációs nyomás miatt további hat hónappal meghosszabbítja az ideiglenes ellenőrzéseket a német és a litván határon - jelentette be szerdán a lengyel belügyi tárca.

A július 7-én érvénybe lépett, már egyszer meghosszabbított intézkedés a jelen intézkedés értelmében 2026. április 4-ig lesz érvényben.

A belügyminisztériumi közleményben Marcin Kierwinski tárcavezetőt idézték, aki azzal indokolta a döntést, hogy ellenőrzés alatt kell tartani a balti országokból Lengyelországon át a Nyugat-Európába irányuló migrációs útvonalat.

A lengyel-fehérorosz határon továbbra is tapasztalható migrációs nyomás hatással van a lengyel-litván és a lengyel-német határon fennálló helyzetre - írták. Közölték: az év elejétől augusztus 31-ig a fehérorosz határon 24 411 határsértési kísérletet regisztráltak, ami hasonló adat az előző év azonos időszakához képest.

A lengyel-német határ vonalán 50 ponton, a lengyel-litván határon pedig 13 ponton végeznek ellenőrzést. Lengyelország a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával arra is reagált, hogy Németország már 2023 októbere óta szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez a lengyel határon.

(MTI)