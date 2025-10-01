Külföld :: 2025. október 1. 19:03 ::

Afganisztánban helyreállt a csaknem két napja szünetelő internet- és a mobilszolgáltatás

Afganisztán déli, keleti és nyugati tartományainak nagy részén és a fővárosban, Kabulban is helyreállt a csaknem két napja szünetelő internet- és mobilszolgáltatás szerdán - jelentette a helyi média.

A leállás miatt kedden 10 repülőjáratot kellett törölni a tervezett 31-ből, szerdán pedig lekevesebb 14 járat nem tudott elindulni. Pakisztáni újságírók a WhatsApp csevegőalkalmazás egyik csoportjában velük is megosztott üzenet alapján közölték, hogy az országot irányító radikális iszlamista tálib kormány egyes tisztviselői visszautasították azon vádat, mely szerint szándékos korlátozás történt volna; az országos leállást pedig az elhasználódott optikai kábelek cseréjével indokolták, amit a kabuli vezetés egyik tájékoztatásért felelős tisztségviselője is megerősített.

A szolgáltatás helyreállítását több százan kitörő örömmel ünnepelték meg a főváros utcáin, az autósok pedig dudálással köszönték meg.

Mohamad Basir, a Kam Air nevű afgán belföldi- és nemzetközi légitársaságnak a képviselője az afgán ToloNews televíziód csatornának adott nyilatkozatában korábban elmondta, hogy az internetkimaradás kezdete óta csak egy járatot tudtak elindítani, így a törlések miatt sok átszálló- és egyéb utas rekedt Afganisztánban.

Hírügynökségek korábbi értesülései szerint a tálib hatóságok szeptember elején kezdték el több tartományban is korlátozni, vagy lassítani az internethozzáférést, az "erkölcstelenség" és a "morális korrupció" elleni küzdelemre hivatkozva, hozzátéve, hogy egy kormányzati utasítás miatt álltak le hétfő este a telekommunikációs szolgáltatások országszerte. Az így kialakult káosz megbénította a bankok, az országban működő segélyszervezetek és az ENSZ-képviselet, valamint a vállalkozások és a magánszemélyek egymás közötti kommunikációját egyaránt.

(MTI)