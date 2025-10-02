Külföld :: 2025. október 2. 15:49 ::

Továbbra is tízezrek kérnek betekintést a Stasi-aktákba

Az idei év első felében több mint 16 ezren kértek betekintést a volt kommunista keletnémet titkosszolgálat, a Stasi aktáiba a szövetségi levéltárban, így 1990 óta már több mint 7,5 millió megkeresés érkezett az intézményhez - közölte a szövetségi levéltár elnöke Németország újraegyesítésének 35. évfordulója előtti napon.

A levéltár adatai szerint 2024-ben 28 571 kérelem érkezett, a legtöbb pedig 2019-ben, amikor több mint 56 ezren fordultak az intézményhez. A Stasi-akták megőrzését a berlini fal leomlása után a keletnémet állampolgárok szorgalmazták, és 1990 óta nyilvánosan hozzáférhetők. 2021 júniusában a Stasi-akták a szövetségi levéltárhoz kerültek, miután a Stasi-iratokat őrző levéltár (BStU) beolvadt az intézménybe.

Az elmúlt 35 évben több mint 7,5 millió kérelmet nyújtottak be, ebből mintegy 3,5 milliót magánszemélyek. A többit kutatók, újságírók és hatóságok adták be. Az állambiztonsági szolgálat anyagai között jelentések, fényképek és hangfelvételek találhatók, amelyek a lakosság kiterjedt megfigyelését dokumentálják.

Az évfordulóra a közszolgálati ZDF televízió megbízásából közvélemény-kutatás is készült. A felmérés szerint a keleti tartományok lakóinak 90, a nyugatiaké 92 százaléka ma is helyes döntésnek tartja Németország újraegyesítését. Ugyanakkor sokan érzik úgy, hogy a különbségek máig megmaradtak: keleten 57, nyugaton 47 százalék mondta ezt. A volt NDK polgárainak 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az egyesítés kedvezően hatott életére, míg a nyugati oldalon a megkérdezettek 64 százaléka nem érzett érdemi változást.

Németország 1990. október 3-án egyesült újra, amely azóta a német egység napjaként a legfontosabb nemzeti ünnep. Az idei, 35. évfordulón az ünnepséget Saar-vidék tartományban rendezik, ahol Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is beszédet mond.

(MTI)