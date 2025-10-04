Külföld :: 2025. október 4. 20:59 ::

Babis pártja fölényesen nyerte a cseh választást, egypárti kormányzásra készül

Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokat - derült ki voksokat összeszámláló Cseh Statisztikai Hivatal szombat esti jelentéséből.

Az Andrej Babis volt kormányfő által vezetett mozgalom a leadott szavazatok 34,63 százalékát kapta meg, a második helyen a három kormánykoalíciós pártot magába foglaló Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,29 százalékkal, míg a harmadik helyet a kormánykoalíció negyedik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom szerezte meg 11,19 százalékkal - olvasható a statisztikai hivatal honlapján a szavazatok 99,81 százalékának összeszámlálásakor.



Rajtuk kívül még további három párt került be a parlamenti alsóházba: a Cseh Kalózpárt 8,89 százalékot, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom 7,80 százalékot, az Autósok Önmaguknak párt pedig 6,78 százalékot kapott a voksoláson.

Ennek alapján a 200 tagú képviselőházban az ANO 80, a Spolu 52, a STAN 22, a Kalózpárt 18, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal fognak rendelkezni.

A képviselőházi választásokon 26 párt, mozgalom és koalíció indult. A kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) baloldali szövetségnek nem sikerült átlépnie az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

A választási részvétel 68,92 százalékos volt, ami a harmadik legmagasabb az 1989-es rendszerváltás után.

Az ANO Csehország 13 régiójában végzett az első helyen, csak Prágában lett az első a Spolu koalíció.

Az SPD-vel és Autósokkal tárgyalna külső támgatásról

A csehországi választáson győzelmet arató ellenzéki Andrej Babis az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom vezetője kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket.

"Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le.

Babis megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről.

Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy "kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot".

Az ellenzéki pártelnök "történelmi sikernek" minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének "ez az abszolút csúcsa".

A sajtótájékoztatón Andrej Babis hangsúlyozta, hogy a választási siker "csapatmunka eredménye", és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babisnak a választási győzelemhez. A kormányfő úgy vélte, hogy a mostani választásokon "a szélsőséges és populista erők győztek".

"A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük" – szögezte le újságírók előtt Petr Fiala.

"Győzött az igazság! "

Győzött az igazság! - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton közösségi oldalán miután, Andrej Babis pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: "Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának".Gratulálok, Andrej! - írta Orbán Viktor bejegyzésében.

Frissítés: Szijjártó a V4 újraéledését reméli

Bravó, Andrej Babis - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán, miután Andrej Babis pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat.

Hozzátette, Bravó, ANO és Motoristé!

Újabb patrióta kormány Közép-Európában! Hamarosan újraéled a V4 is! - fogalmazott Szijjártó Péter.

