1968 óta először vett részt pápa a svájci gárdisták eskütételén

XIV. Leó pápa jelen volt a svájci gárdisták eskütételén, amelyet szombat délután Vatikánvárosban tartottak. Több mint ötven éve először történt meg, hogy az egyházfő részt vett a szertartásos eseményen.

XIV. Leó jelenlétét nem jelentették be előre, így sokak számára meglepetésnek számított.

1968 óta nem fordult elő, hogy a mindenkori egyházfő részt vegyen a svájci gárdisták újonc katonáinak eskütételén.

Az 1506-ban alapított pápai testőrség minden évben májusban tartja új tagjainak eskütételi szertartását: az idén az új egyházfő májusi megválasztása miatt, októberre tolódott az esemény, amelyet hagyományosan az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett udvarán tartanak.

Huszonheten tettek esküt az idén, amivel 135-re emelkedett a svájci gárdisták létszáma.

Egyenként mondták fel az eskü szövegét, franciául, németül vagy olaszul, attól függően, hogy milyen anyanyelvű svájci kantonból érkeztek.

Bal kezüket a pápai zászlóra helyezték, jobb kezük három ujját pedig a magasba tartották a Szentháromság jeleként.

Az eskütételen részt vett a teljes svájci gárda, valamint az eskütevők rokonsága.

A szertartást megelőző sajtótájékoztatón Christoph Graf parancsnok elmondta, hogy a százharmincötös létszámot nem tartja elegendőnek főleg a most zajló jubileumi szent évben, amikor a testőrök feladata megsokszorozódott. Napi szolgálati idejük hat és tizenkét óra között mozog, és "ott vannak, ahol a pápa tartózkodik". Vatikánváros kapuiban látni őket, de a svájci gárdisták feladata az apostoli paloták és a pápai lakosztály védelme, valamint az audienciákon és a belföldi, külföldi látogatásokon is kísérik az egyházfőt.

Graf megjegyezte, hogy az utóbbi években nőtt a jelentkezők száma, ami elsősorban a svájci gárda közösségi oldalai népszerűségének köszönhető.

A világ legkisebb hadseregébe svájci állampolgárok jelentkezhetnek, akik katolikusok, elvégezték a svájci sorkatonai szolgálatot, és legalább 174 centiméter magasak. A svájci gárdában a szolgálat öt évre szól, de sokan meghosszabbítják.

Graf tudatta, hogy szorosan együttműködnek az olasz hatóságokkal. A Vatikán területére, a többi között a Szent Péter térre belépő látogatók első biztonsági ellenőrzését az olasz rendőrség végzi, és a veszélyes tárgyak több mint kilencven százalékát kiszűrik. A Covid-járvány óta azonban emelkedett a zavart elméjű, vagy drog és alkohol hatása alatti emberek száma, ezért a gárdistákat felkészítik a velük szembeni eljárásra is.

Christoph Graf elmondta, hogy a gárdistákat kizárólag alabárddal látni, de a testőrség "jól fegyverzett".

Az MTI-nek nyilatkozó újonc, Francesco, akinek csak a keresztnevét árulták el, elmondta, számára a legnagyobb élményt az jelenti, hogy kis svájci településéről a "világ közepébe" csöppent. Hangsúlyozta, nem gondolta, hogy ekkora tömeg veszi őt körbe nap mint nap, és "ennyire lehet érezni a hit erejét".

(MTI)