Külföld, Anyaország :: 2025. október 4. 22:31 ::

Szijjártó grúz barátai sikerének is nagyon örül

A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán, miután a Georgiai Álom párt első helyen végzett a kaukázusi országban rendezett önkormányati választásokon.

"Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó!" - írta Szijjártó Péter.

A miniszter hozzátette: "nagy gratuláció Kakha Kaladzénak, akit újraválasztottak főpolgármesternek Tbilisziben!"

"Kíváncsi vagyok (igazából persze nem…), hogy az EU mikor ítéli el az ellenzéki törés-zúzást" - jegyezte meg Szijjártó Péter.

(MTI)