Indiai-orosz hadgyakorlat kezdődött Radzsasztán államban

Indra-2025 kódnéven indiai-orosz hadgyakorlat kezdődött az indiai, Radzsasztán állambeli Mahadzsán lőtéren - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A jövő hét szerdáig tartó gyakorlat célja a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem terén való együttműködés tökéletesítése, beleértve a terrorelhárító műveletek taktikájának tökéletesítését.

Az orosz védelmi tárca szerint a katonák közös taktikai műveletek elvégzését, a kommunikáció megszervezését és a közös csapatirányítást gyakorolják. Különös figyelmet fordítanak az operatív összehangoltság javítására és a mai körülmények között végrehajtott harci műveletek legjobb gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatcserére.

(MTI)