Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle - jelentette ki Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videofelvételen.
Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát.
"Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan" - jelentette ki Zelenszkij.
"Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van" - mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése.
"A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt (...), és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére" - hangsúlyozta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.
🇺🇦 President Zelenskyy: "Die Ukraine wird in der Europäischen Union sein - mit oder ohne Orbán."— DBerber 🇺🇦 (@BerberDoris) October 6, 2025
Ich würde sagen ohne Orban und falls die Opposition verliert und nicht gewinnen sollte, ohne Ungarn 🇭🇺 und dann bitte ich und hoffe ich, dass Ungarn freiwillig aus der EU austritt. pic.twitter.com/hzOIrMvkAP
(MTI nyomán)