Zelenszkij: Ukrajna az EU tagja lesz, Orbánnal vagy nélküle

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle - jelentette ki Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videofelvételen.



Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát.

"Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan" - jelentette ki Zelenszkij.

"Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van" - mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése.

"A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt (...), és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére" - hangsúlyozta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.





(MTI nyomán)