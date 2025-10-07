Külföld :: 2025. október 7. 17:12 ::

Dániában a 15 év alattiak számára tiltanák meg a "közösségi média" használatát

Dánia megtiltaná a 15 év alattiak számára a közösségi média használatát - jelentette be Mette Frederiksen dán kormányfő a parlament keddi ülésének megnyitóján.

"A mobiltelefon és a közösségi háló elrabolja a gyermekeink gyermekkorát" - szögezte le a kormányfő, hangsúlyozva, hogy a 11 és 19 év közötti dán fiatalok 60 százaléka inkább otthon a négy fal között tölti a szabadidejét ahelyett, hogy a barátaikkal találkozna. Mint mondta, az erről szóló törvényjavaslatot nemsokára a törvényhozás elé terjesztik, pontos dátumot azonban nem említett.

Hozzátette, hogy a javaslat mindazonáltal lehetőséget adna a szülőknek arra, hogy engedélyezzék ezen felületek használatát a 13 évet betöltött gyerekek számára.

Világszerte több ország vezetett már be korlátozásokat a fiatalok közösségi média-felhasználásával kapcsolatban: Ausztrália például az elsők között, 2024 végén tiltotta meg a 16 évnél fiatalabbak számára a TikTok, az X, a Facebook és az Instagram használatát.

(MTI)

