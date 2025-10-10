Külföld :: 2025. október 10. 14:11 ::

Finn építésű jégtörők megvásárlásáról állapodott meg Trump és Stubb

Finn építésű tengeri jégtörők amerikai megvásárlásáról állapodott meg Donald Trump amerikai és Alexander Stubb finn elnök Washingtonban, valamint az orosz-ukrán háború lezárásának esélyéről is tárgyaltak.

A két államfő Fehér Házban tartott kétoldalú megbeszélésének nyilvános részén Donald Trump hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nagy szüksége van hajókra.

Az amerikai elnök beszélt arról a szándékáról is, hogy az Izrael és a Hamász közötti megállapodást követően az ukrajnai háború lezárását szeretné elérni. Ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezárását sokkal egyszerűbb feladatnak gondolta.

Az amerikai elnök kérdésre válaszolva kifejtette, nagyon kis esélyt lát arra, hogy Oroszország megtámadná Finnországot, de NATO-szövetségesként egy ilyen esetben az Egyesült Államok segítséget nyújtana.

Alexander Stubb finn elnök gratulált az amerikai elnöknek a gázai alku létrejöttéhez, amit a "diplomácia legjavának" nevezett. Egyben hozzátette, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása a "következő nagy feladat", ugyanakkor úgy vélte, hogy jelenleg Oroszország nincs jó helyzetben sem katonai, sem gazdasági értelemben.

A finn államfő meggyőződését fejezte ki, hogy a hajóvásárlásról szóló finn-amerikai üzleti megállapodás erősíti a kétoldalú kapcsolatokat.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a megállapodás kapcsán megjegyezte, hogy az munkahelyeket teremt országában, aminek gazdasága megszenvedi az orosz-ukrán háborút a befektetések elmaradása révén, valamint az Oroszországgal szomszédos határ teljes zárlata miatt.

(MTI)