Évtizedek óta először látható teljes pompájában, állványzat nélkül az Akropoliszon az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Parthenon.
Az ókori templom nyugati homlokzatát mintegy 20 éve állványozták fel a restaurálásához. Emiatt azóta nem lehetett állványok nélkül megcsodálni a templom szépségét. Az állványzatot szeptember végén bontották le.
Lina Mendoni kulturális miniszter pénteken beszélt erről a görög Skai rádióban azt is kiemelve, hogy mintegy 200 éve először fordul elő, hogy semmilyen állványzat nem takarja a templom valamelyik részét. "Olyan, mintha a látogatók egy másik, teljesen különböző műemléket néznének" - fogalmazott.
A renoválási munkálatok azonban elmondása szerint tovább folytatódnak, ezért hamarosan ismét megjelennek az állványok a templom körül, de ezek már esztétikailag sokkal jobban illeszkednek majd az épület struktúrájához - ígérte a miniszter.
A munkálatok 2026 nyaráig tartanak. Ezt követően, Mendoni szerint "a Parthenont teljesen megszabadítják az állványoktól, és az emberek teljes szépségében láthatják majd".
Az athéni Akropolisz Görögország legnépszerűbb turisztikai látványossága, ahová 2024-ben 4,5 millióan látogattak el a görög statisztikai hivatal adatai szerint.
A márványból készült templomot a várost védő istennő, Pallasz Athéné tiszteletére építették a Kr. u. 5. század közepén.
(MTI)