Külföld :: 2025. október 11. 15:43 ::

Évtizedek óta először nincs felállványozva a Parthenon

Évtizedek óta először látható teljes pompájában, állványzat nélkül az Akropoliszon az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Parthenon.

Az ókori templom nyugati homlokzatát mintegy 20 éve állványozták fel a restaurálásához. Emiatt azóta nem lehetett állványok nélkül megcsodálni a templom szépségét. Az állványzatot szeptember végén bontották le.

Lina Mendoni kulturális miniszter pénteken beszélt erről a görög Skai rádióban azt is kiemelve, hogy mintegy 200 éve először fordul elő, hogy semmilyen állványzat nem takarja a templom valamelyik részét. "Olyan, mintha a látogatók egy másik, teljesen különböző műemléket néznének" - fogalmazott.

A renoválási munkálatok azonban elmondása szerint tovább folytatódnak, ezért hamarosan ismét megjelennek az állványok a templom körül, de ezek már esztétikailag sokkal jobban illeszkednek majd az épület struktúrájához - ígérte a miniszter.

A munkálatok 2026 nyaráig tartanak. Ezt követően, Mendoni szerint "a Parthenont teljesen megszabadítják az állványoktól, és az emberek teljes szépségében láthatják majd".





📸 Pour la première fois depuis 20 ans, le Parthénon 🇬🇷 sans échafaudage ❤️🇬🇷 📸 For the first time in 20 years the Parthenon 🇬🇷 without scaffolding. ❤️🇬🇷📸 Pour la première fois depuis 20 ans, le Parthénon 🇬🇷 sans échafaudage ❤️🇬🇷 pic.twitter.com/eNYkIThSAv October 11, 2025

Az athéni Akropolisz Görögország legnépszerűbb turisztikai látványossága, ahová 2024-ben 4,5 millióan látogattak el a görög statisztikai hivatal adatai szerint.

A márványból készült templomot a várost védő istennő, Pallasz Athéné tiszteletére építették a Kr. u. 5. század közepén.

(MTI)