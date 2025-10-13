Külföld :: 2025. október 13. 18:02 ::

A moldovai miniszterelnök váratlanul bejelentette visszavonulását

Dorin Recean moldovai miniszterelnök hétfőn váratlanul bejelentette, hogy mandátuma lejártával visszavonul a politikából.

A kormányfő Chisinauban tartott sajtótájékoztatóján egyben megköszönte a Maia Sandu államfő vezette kormányzó, Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS) a belé vetett bizalmat.

Recean kijelentette: szilárd az elhatározása, hogy megbízatása "kormánya megbízatásával párhuzamosan" véget ér, és parlamenti mandátumától is megválik.

Mint mondta, megtiszteltetés volt számára, hogy "különösen nehéz időkben szolgálhatta" a Moldovai Köztársaságot.

Sandu Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott az 51 éves politikusnak erőfeszítéseiért és teljesítményéért. "Köszönet néked, Dorin, hogy ezekben a bonyolult időkben mellettünk álltál" - írta.

Igor Grosu, a moldovai parlament házelnöke sietett hangsúlyozni, hogy Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak. Azt hangoztatta, hogy a PAS a parlament alakuló ülése után újabb kormányfői megbízást javasolt adni neki, most azonban kénytelen lesz utódjáról gondoskodni.

A PAS párt meg tudta őrizni abszolút többségét a szeptember 28-i parlamenti választáson, így képes egyedül kormányt alakítani.

(MTI)