Dorin Recean moldovai miniszterelnök hétfőn váratlanul bejelentette, hogy mandátuma lejártával visszavonul a politikából.
A kormányfő Chisinauban tartott sajtótájékoztatóján egyben megköszönte a Maia Sandu államfő vezette kormányzó, Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS) a belé vetett bizalmat.
Recean kijelentette: szilárd az elhatározása, hogy megbízatása "kormánya megbízatásával párhuzamosan" véget ér, és parlamenti mandátumától is megválik.
Mint mondta, megtiszteltetés volt számára, hogy "különösen nehéz időkben szolgálhatta" a Moldovai Köztársaságot.
Sandu Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott az 51 éves politikusnak erőfeszítéseiért és teljesítményéért. "Köszönet néked, Dorin, hogy ezekben a bonyolult időkben mellettünk álltál" - írta.
Igor Grosu, a moldovai parlament házelnöke sietett hangsúlyozni, hogy Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak. Azt hangoztatta, hogy a PAS a parlament alakuló ülése után újabb kormányfői megbízást javasolt adni neki, most azonban kénytelen lesz utódjáról gondoskodni.
A PAS párt meg tudta őrizni abszolút többségét a szeptember 28-i parlamenti választáson, így képes egyedül kormányt alakítani.
(MTI)