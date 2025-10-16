Külföld :: 2025. október 16. 06:59 ::

Halálos áldozatokat követelő robbanások történtek Kabulban

Legkevesebb öt ember életét vesztette, és 35-en megsérültek az afgán fővárosban két robbanásban, amely szerdán az esti órákban következett be - közölte az Emergency olasz szervezet, amely egy kórházat üzemeltet Kabulban. Zabihullah Mudzsáhid, az afganisztáni tálib kormány szóvivője szerint egy olajtartály és egy áramátalakító robbant fel.

A robbanások azelőtt történtek, hogy életbe lépett a Pakisztán és Afganisztán közötti 48 órás tűzszünet a szerdára virradóra kitört összecsapások nyomán.

"Sérültekkel teli mentők jöttek, és megtudtuk, hogy a kórházunktól néhány kilométerre robbanások voltak" - mondta Dejan Panic, a civil szervezet vezetője. "Negyven ember érkezett, köztük nők és gyerekek. (...) Sajnos megérkezésükkor öten már nem éltek" - tette hozzá.

Az AFP helyszínen lévő tudósítói arról számoltak be, hogy a városközpontból fekete füst szállt fel, számos mentőt mozgósítottak, és a biztonsági erők tagjai lezárták a belvárost.

Már a múlt héten is több robbanásról érkeztek jelentések Kabulból és környékéről. Az afganisztáni tálibok egyik katonai egysége akkor pakisztáni légicsapásokat emlegetett, és nem sokkal később a két ország határán fegyveres összecsapások törtek ki.

(MTI)