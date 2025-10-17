Külföld, Holokamu :: 2025. október 17. 19:09 ::

Először fordult elő Kanadában, hogy börtönre ítéltek valakit holocáfolásért

Egy ontariói bíróság kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte az 51 éves Kenneth Paulint. Paulint bűnösnek találták zsidók elleni gyűlölet szándékos szításában és "a holokauszt tagadásában és bagatellizálásában". A koronaügyészek megerősítették, hogy ez az első olyan ítélet a kanadai történelemben, ami "kifejezetten a zsidó nép elleni népirtás történelmi valóságának tagadásáért" ítéltek börtönbüntetésre - írja a The Algemainer.



Auschwitz nem vicc

A rettenetes bűntény elkövetőjével szemben 7 hónapig nyomoztak a kanadai hatóságok. Tavaly novemberben kezdték meg a nyomozást, miután Paulint feljelentették a rendőrségen közösségi médiás bejegyzései miatt. Több házkutatást tartottak nála, végül júniusban helyezték letartóztatásba.

A hatóságok szerint közösségi médiás bejegyzéseiben és videóiban zsidókat célzott meg rágalmazásokkal, összeesküvés-elméletekkel és erőszakra való felhívásokkal. A zsidókat démonoknak nevezte, és azt mondta, hogy ők okolhatók minden háborúban elesett amerikai haláláért. A zsidókat a világ problémáinak "szinte 100 százalékáért" felelősnek ítélte. Még "világméretű zsidóvadászatra" is felszólított, és azt mondta, hogy "az antiszemitizmus az egyetlen dolog, ami megmentheti a világot". Az egyik videójában, amelynek címe "Az áldozati kártyájukat véglegesen elvesztik, mivel az üres átverés lelepleződik", az ún. holokausztot átverésnek nevezte, míg egy másik bejegyzésben ez állt: "hatmillió nem történt meg, de kellett volna."

Egy, a bírósághoz benyújtott beadványban Jaime Kirzner-Roberts, a Simon Wiesenthal Barátai Holokauszt-tanulmányok Központjának (FSWC) politikai és érdekképviseleti igazgatója a tartalmat "a gyűlölet terjesztésére, az antiszemitizmus normalizálására és arra való ösztönzésre irányuló összehangolt erőfeszítésként" írta le, "amely arra irányul, hogy másokat arra ösztönözzenek, hogy a zsidókat ellenségnek tekintsék, akit kigúnyolnak, üldöznek és elpusztítanak".

Kirzner-Roberts azt mondta, hogy "az a gyalázatos antiszemitizmus, amellyel ma szembesülünk, mély és tartós károkat okozott a kanadai zsidóknak, akik az országban a gyűlölet-bűncselekmények leggyakrabban célpontjai. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a gyűlölet nem ér véget a zsidóknál – aláássa a demokráciánkat, felbátorítja a szélsőségeseket, és veszélyezteti azokat az értékeket, amelyek Kanadát összetartják."

"Hálásak vagyunk a rendőrségnek, a főügyésznek és a koronaügyészeknek, hogy biztosították, hogy ezt a precedensértékű ügyet a megérdemelt komolysággal vizsgálják. Örömmel tölt el minket az is, hogy börtönbüntetést szabtak ki, nemcsak a zsidók elleni gyűlöletkeltésért, hanem a holokauszt tagadásáért és dicsőítéséért is" – jelentette ki Kirzner-Roberts. "Azzal, hogy határozottan kiállunk az ilyen gyűlöletkeltő retorika ellen, ez az ítélet megerősíti, hogy minden kanadai megérdemli, hogy méltósággal, biztonságban és szabadon éljen, megfélemlítéstől és félelemtől mentesen."

Az Észak-öbölbeli Rendőrkapitányság hangsúlyozta, hogy az eset jól mutatja a "gyűlölet-bűncselekmények közösségre gyakorolt hatását". Jeff Warner megbízott rendőrfőnök-helyettes szerint a nyomozás megmutatta "a bűnügyi nyomozó osztályunk tisztjei által végzett nagyszerű munkát", és hangsúlyozta az elkötelezettséget az iránt, hogy "azt az üzenetet küldjük, hogy a gyűlöletnek nincs helye a mai társadalomban".

KG