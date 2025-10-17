Egy ontariói bíróság kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte az 51 éves Kenneth Paulint. Paulint bűnösnek találták zsidók elleni gyűlölet szándékos szításában és "a holokauszt tagadásában és bagatellizálásában". A koronaügyészek megerősítették, hogy ez az első olyan ítélet a kanadai történelemben, ami "kifejezetten a zsidó nép elleni népirtás történelmi valóságának tagadásáért" ítéltek börtönbüntetésre - írja a The Algemainer.
A rettenetes bűntény elkövetőjével szemben 7 hónapig nyomoztak a kanadai hatóságok. Tavaly novemberben kezdték meg a nyomozást, miután Paulint feljelentették a rendőrségen közösségi médiás bejegyzései miatt. Több házkutatást tartottak nála, végül júniusban helyezték letartóztatásba.
A hatóságok szerint közösségi médiás bejegyzéseiben és videóiban zsidókat célzott meg rágalmazásokkal, összeesküvés-elméletekkel és erőszakra való felhívásokkal. A zsidókat démonoknak nevezte, és azt mondta, hogy ők okolhatók minden háborúban elesett amerikai haláláért. A zsidókat a világ problémáinak "szinte 100 százalékáért" felelősnek ítélte. Még "világméretű zsidóvadászatra" is felszólított, és azt mondta, hogy "az antiszemitizmus az egyetlen dolog, ami megmentheti a világot". Az egyik videójában, amelynek címe "Az áldozati kártyájukat véglegesen elvesztik, mivel az üres átverés lelepleződik", az ún. holokausztot átverésnek nevezte, míg egy másik bejegyzésben ez állt: "hatmillió nem történt meg, de kellett volna."
Egy, a bírósághoz benyújtott beadványban Jaime Kirzner-Roberts, a Simon Wiesenthal Barátai Holokauszt-tanulmányok Központjának (FSWC) politikai és érdekképviseleti igazgatója a tartalmat "a gyűlölet terjesztésére, az antiszemitizmus normalizálására és arra való ösztönzésre irányuló összehangolt erőfeszítésként" írta le, "amely arra irányul, hogy másokat arra ösztönözzenek, hogy a zsidókat ellenségnek tekintsék, akit kigúnyolnak, üldöznek és elpusztítanak".
Kirzner-Roberts azt mondta, hogy "az a gyalázatos antiszemitizmus, amellyel ma szembesülünk, mély és tartós károkat okozott a kanadai zsidóknak, akik az országban a gyűlölet-bűncselekmények leggyakrabban célpontjai. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a gyűlölet nem ér véget a zsidóknál – aláássa a demokráciánkat, felbátorítja a szélsőségeseket, és veszélyezteti azokat az értékeket, amelyek Kanadát összetartják."
"Hálásak vagyunk a rendőrségnek, a főügyésznek és a koronaügyészeknek, hogy biztosították, hogy ezt a precedensértékű ügyet a megérdemelt komolysággal vizsgálják. Örömmel tölt el minket az is, hogy börtönbüntetést szabtak ki, nemcsak a zsidók elleni gyűlöletkeltésért, hanem a holokauszt tagadásáért és dicsőítéséért is" – jelentette ki Kirzner-Roberts. "Azzal, hogy határozottan kiállunk az ilyen gyűlöletkeltő retorika ellen, ez az ítélet megerősíti, hogy minden kanadai megérdemli, hogy méltósággal, biztonságban és szabadon éljen, megfélemlítéstől és félelemtől mentesen."
Az Észak-öbölbeli Rendőrkapitányság hangsúlyozta, hogy az eset jól mutatja a "gyűlölet-bűncselekmények közösségre gyakorolt hatását". Jeff Warner megbízott rendőrfőnök-helyettes szerint a nyomozás megmutatta "a bűnügyi nyomozó osztályunk tisztjei által végzett nagyszerű munkát", és hangsúlyozta az elkötelezettséget az iránt, hogy "azt az üzenetet küldjük, hogy a gyűlöletnek nincs helye a mai társadalomban".
