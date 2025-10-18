Külföld :: 2025. október 18. 14:48 ::

Halálos megemlékezéseken búcsúztatták a volt kenyai miniszterelnököt

A kenyai hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket Raila Odinga ellenzéki vezető utolsó, Kisumuban tartott szombati búcsúztató eseményén, miután az előző két megemlékezésen pánik tört ki, öt ember meghalt és több mint százan megsérültek.

Az intézkedésekre azért volt szükség, mert az előző eseményeken a gyászoló tömeg és a rendőrség között dulakodás alakult ki, illetve pánik tört ki a kijáratoknál.

Csütörtökön Nairobiban, a stadionnál, Odinga első nyilvános búcsúztatásán a rendőrség könnygázt és éles lőszert vetett be, miután a gyászolók megpróbáltak áttörni a lezárt kapukon. A zavargásban három ember meghalt, több tucatnyian megsérültek.

Pénteken az állami gyászszertartás után újabb tömegpánik alakult ki, amikor a résztvevők egyszerre próbálták elhagyni a helyszínt. Az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet közlése szerint ketten meghaltak és 163-an megsérültek, sokan a tülekedésben elszenvedett zúzódások és légzési nehézségek miatt kerültek kórházba.

A két nairobi incidens után a hatóságok Kisumuban katonai egységeket, rendőröket és légi megfigyelést is bevetettek, hogy megelőzzék az újabb tragédiákat. A város stadionjánál szombaton ismét több ezer ember gyűlt össze, hogy utolsó búcsút vegyenek Odingától. Sokan közülük már előző este a stadionnál virrasztottak.

Raila Odinga, Kenya volt miniszterelnöke, az ellenzék meghatározó alakja szerdán hunyt el Indiában 80 éves korában. Temetését vasárnap tartják szülőfalujában, Bondo térségében, Nyugat-Kenyában.

(MTI)