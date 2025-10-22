Külföld, Háború :: 2025. október 22. 15:39 ::

Világbank: Szíria újjáépítése 216 milliárd dollárba kerül

A polgárháború tépázta Szíria újjáépítése a Világbank becslése szerint mintegy 216 milliárd dollárt (72 ezer milliárd forintot) fog felemészteni.

A washingtoni székhelyű pénzintézet szerint ez nagyjából Szíria tavalyi bruttó hazai termékének (GDP) tízszerese. A becsült összegbe beletartoznak az infrastruktúra (82 milliárd dollár), a lakóházak (75 milliárd dollár), valamint a kereskedelmi és középületek (59 milliárd dollár) rendbetételére fordítandó források.

Szíriában a 2007-ben újraválasztott Bassár el-Aszad uralma ellen 2011-ben tüntetések kezdődtek, amelyeket erőszakkal fojtottak el. A konfliktus polgárháborúvá szélesedett, amelybe több külföldi szereplő - köztük Irán, Oroszország és Törökország - aktívan beleavatkozott. Az egy évtizede zajló fegyveres konfliktusban ENSZ-becslések szerint félmillióan vesztették életüket, milliók kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Szunnita iszlamista lázadók 2024. november 28-án északkeleten megindított váratlan offenzívája nyomán napok alatt összeomlott az orosz és iráni támogatást élvező kormányhadsereg. Az országot 24 évig irányító Aszad elnök lemondott, és családjával együtt Moszkvába menekült, a hatalmat Ahmed es-Saraa (korábbi harci nevén Abu Mohammed al-Dzsúláni) vezette át.

(MTI)