Lemondott a litván védelmi miniszter

Lemondott Dovile Sakaliene litván védelmi miniszter szerdán arra hivatkozva, hogy más elképzelései vannak a balti ország védelmének megerősítéséről, mint a kormányt vezető miniszterelnöknek.

Inga Ruginiene kormányfő maga is jelezte, hogy a nézeteltérések miatt megválna a védelmi tárca vezetőjétől.

A Szociáldemokrata Párt két politikusa az ország 2026-os védelmi költségvetésével kapcsolatosban került nézeteltérésbe.

Lemondási szándékának bejelentésével együtt Dovile Sakaliene a Facebookon több dokumentumot is közzétett a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokkal összefüggésben, és hangsúlyozta: legalább a GDP 5,5 százalékára rúgó védelmi büdzsére lenne szükség.

(MTI)