Külföld :: 2025. október 25. 09:03 ::

Migránscsónak szenvedett hajótörést a török partoknál

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak, és meghalt a járműben utazó legtöbb ember - közölték a helyi hatóságok és a parti őrség pénteken.

Mugla égei-tengeri tartomány kormányzójának hivatala előzőleg közölte, hogy a csónak Bodrum városból indult, és tizennyolcan tartózkodtak benne, amikor hullámok elsodorták.

A parti őrség közleménye szerint tizenöt migráns és az embercsempész holttestét megtalálták és kiemelték.

A kormányzói hivatal szerint két személyt - egy afgán állampolgárt, aki képes volt hat órán át a vízfelszínen maradni, és egy másikat, akit egy közeli szigeten találtak meg - sikerült élve kimenteni.

Az afgán férfi azt mondta, hogy a csónak az indulás után tíz perccel megtelt vízzel.

Bodrum mintegy öt kilométerre fekszik Kósz görög szigetétől.

A hajótörések gyakoriak a görög szigetek felé vezető útvonalon, mert gyakran viharos a tenger.

Idén eddig csaknem 1400 illegális bevándorló holttestét emelték ki a Földközi-tengerből segélyszervezetek szerint.

Törökország területén több mint két és fél millió menekült él, a hatóságok szerint a nagy többségük szíriai.

(MTI)