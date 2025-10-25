Külföld :: 2025. október 25. 21:20 ::

Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt a tárgyalások kudarca esetén

A pakisztáni védelmi miniszter szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt a tálib vezetéssel Isztambulban folytatott tárgyalások kudarca esetén.

"Ha nem sikerül megegyezésre jutni velük, fennáll a nyílt háború lehetősége" - hangoztatta Havadzsa Muhammad Aszif a pakisztáni televízióban közvetített beszédében. "Láttam azonban, hogy békét akarnak" - fűzte hozzá.

Pakisztán és Afganisztán október 19-én azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsen a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Aszif szerint a fegyvernyugvást a felek egyelőre betartják.

Szombaton tárgyalások indultak Isztambulban, hogy megakadályozzák az erőszak újabb fellángolását. A tartósabb rendezés reményében folytatott megbeszélések vasárnap is folytatódnak.

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, a két ország között nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő légicsapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban többen - köztük civilek - vesztették életüket.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetnek, Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

(MTI)