Külföld, Háború :: 2025. október 27. 17:20 ::

Putyin: a tervek szerint alakulnak Moszkva és Phenjan kapcsolatai

Oroszország és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kapcsolatai a tervek szerint alakulnak - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn a Kremlben fogadta Csve Szonhi észak-koreai külügyminisztert.

Az orosz elnök a megbeszélés során felidézte a közelmúltban Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel a kínai fővárosban tartott találkozóját.

"Pekingben részletesen megbeszéltük kapcsolatainkat és a fejlődés kilátásait. Minden a terv szerint halad" - mondta Putyin, aki "legmelegebb jókívánságainak tolmácsolását" kérte Kimnek.

Hétfő délelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadta az észak-koreai diplomácia vezetőjét, aki október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban.

(MTI)