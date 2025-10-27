Oroszország és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kapcsolatai a tervek szerint alakulnak - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn a Kremlben fogadta Csve Szonhi észak-koreai külügyminisztert.
Az orosz elnök a megbeszélés során felidézte a közelmúltban Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel a kínai fővárosban tartott találkozóját.
"Pekingben részletesen megbeszéltük kapcsolatainkat és a fejlődés kilátásait. Minden a terv szerint halad" - mondta Putyin, aki "legmelegebb jókívánságainak tolmácsolását" kérte Kimnek.
Hétfő délelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadta az észak-koreai diplomácia vezetőjét, aki október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban.
