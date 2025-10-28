Külföld :: 2025. október 28. 07:50 ::

Trump kereskedelmi-gazdasági megállapodásokat írt alá Japánnal

Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban kedden Donald Trump amerikai elnök Japán új miniszerelnökével, Takaicsi Szanaéval.

Aláírták a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat "új aranykoráról" szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot. Ez tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is, a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben.

Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar.

Ezen felül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról.



- - - - - - - - -… #WATCH !!!! Japan 🇯🇵 Prime Minister Takaichi gifts US 🇺🇸 President Donald Trump a golf bag signed by Hideki Matsuyama and Prime Minister Abe’s putter ❤️⛳️, delivers a toast before lunch and sign “JAPAN IS BACK” hats 🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇺🇸🇯🇵🇯🇵- - - - - - - - -… pic.twitter.com/FFpa2I60bK October 28, 2025

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára újságíróknak kedden bejelentette, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel-békedíjra.

Az amerikai elnök hétfőn érkezett Tokióba, ahol már fogadta őt a japán császár.

Donald Trump előzőleg Malajziában járt, ahol részt vett a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének, az ASEAN éves csúcstalálkozóján.

Az amerikai elnök szerdán utazik Dél-Koreába az APEC-csúcstalálkozóra.

(MTI)