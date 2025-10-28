Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. október 28. 09:22 ::

Kicsit sem meglepő felmérési eredmény: a német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken

A német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken - derült ki egy kedden közzétett felmérésből.

A Funke Media Group megbízásából a Civey közvélemény-kutató intézet által végzett felmérésben a megkérdezett nők 55 százaléka mondta azt, hogy nem érzi magát biztonságban olyan nyilvános helyeken, mint például az utcák, a tömegközlekedési eszközök vagy a parkok. A klubok és a vasútállomások teljesítettek a legrosszabbul, a nőknek mindössze 14 százaléka felelte azt, hogy ott biztonságban érzi magát.

Az összes válaszadó közül, beleértve a férfiakat is, majdnem minden második (49 százalékuk) azt mondta, hogy a fölsorolt nyilvános helyek egyikén sem érzi magát biztonságban.

Amikor a tanulmány résztvevőit arról kérdezték, hogyan vélekedtek Friedrich Merz német kancellárnak a nők nyilvános helyeken való biztonságáról szóló nyilatkozatáról, a felmérés eredményei vegyes képet mutattak: a németek 47 százaléka pozitívan, 42 százaléka negatívan értékelte a kancellár kijelentéseit.

A felmérést október 23. és 27. között végezték, 5000 ember megkérdezésével.

Október 14-én a német kancellár azt mondta, hogy a német hatóságok kijavítják a migrációs politika korábbi hibáit, és "jelentős előrelépést tettek a migrációs kérdés kezelésében". Kijelentette azonban, hogy a probléma továbbra is fennáll a német városokban, és emiatt Alexander Dobrindt belügyminiszter már dolgozik a "nagyszabású kitoloncolások megszervezésén és végrehajtásán."

Október 20-án a kancellár nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, hogy "a probléma továbbra is fennáll" , de azt javasolta, hogy kérdezzék csak meg lányaikat, és "meglehetősen világos és pontos választ" kapnak.

(MTI)