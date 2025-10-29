Külföld, Extra :: 2025. október 29. 13:50 ::

Oslói felfedezés: a kínaiak távolról le tudják állítani az általuk gyártott elektromos buszokat

Meglepő felfedezésre jutott Oslo tömegközlekedési vállalata, amikor biztonsági tesztnek vetették alá a városban szolgáló elektromos buszait. A Ruter szakemberei egy holland és egy kínai típust vizsgáltak, utóbbit a kínai Yutong nevű cég gyártotta.



Fotó: Eilif Swensen / Ruter

A buszokat egy olyan helyiségben szerelték szét, ami leárnyékolta a kívülről érkező jeleket. A teszt során arra jutottak, hogy a kínai gyártó elvileg képes lenne távolról megállítani és kikapcsolni a járművet, mert hozzáférése van a busz létfontosságú rendszereihez. A holland busz esetében viszont semmi ilyesmit nem találtak a szakemberek.

A közlekedési vállalat azonnal értesítette a norvég kormányt a vizsgálat eredményeiről. A mérnökök már dolgoznak a megoldáson, hogy a kínai elektromos buszokhoz ne férhessenek hozzá kívülről.

Oslóban több mint 300 kínai elektromos busz jár, de Norvégia más részein is használják a kínai gyártó járműveit.