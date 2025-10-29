Külföld :: 2025. október 29. 19:32 ::

Kamatot csökkentett a Fed

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot, 3,75-4,00 százalékos sávra.

A Fed az előző, szeptemberi monetáris politikai ülésen szintén negyed százalékponttal csökkentette, előzőleg öt monetáris politikai ülésen hagyta változatlanul 4,25-4,50 százalékon az irányadó dollárkamatsávot. Legutóbb tavaly decemberben mérsékelte a kamatot, szintén 25 bázisponttal.

Az irányadó kamat ezzel 2022 óta a legalacsonyabbra csökkent.

A mostani döntés indoklásában a Fed rámutatott, hogy a gazdasági tevékenység mérsékelt ütemben bővül. Az idén lassult a munkahelyek számának növekedése, és a munkanélküliségi ráta kissé emelkedett, de augusztusig alacsony szinten maradt; a legfrissebb mutatók is összhangban vannak ezekkel a fejleményekkel. Az infláció az év eleje óta emelkedett, és továbbra is kissé magas szinten van.

Foglalkoztatási és inflációs céljainak a támogatása érdekében, valamint a kockázatok egyensúlyának változását figyelembe véve a nyíltpiaci bizottság, a Federal Open Market Committee (FOMC) úgy döntött, hogy a szövetségi alapkamat célsávját 1/4 százalékponttal, 3 egész 3/4-től 4 százalékig csökkenti.

(MTI)